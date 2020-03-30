Apple CarKey 電子車匙 疑似截圖流出 可共享車匙、限制啟動功能

【Apple CarKey】iOS 13.4最近的更新已經推出，但當中有蘋果進一步拓展Wallet功能，以iPhone或Apple Watch啟動汽車，作為一款多功能電子車匙的Apple Carkey仍未正式開放，而支援的大多為電動車。最近於Twitter上有人發放截圖，發現CarKey功能的車款及支援功能。

Apple CarKey以NFC靠近汽車解鎖，與Wallet的Apple Pay的信用卡功能相近 【HK01 圖片庫】

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Apple CarKey使用者接近汽車後，以iPhone或Apple Watch靠近車輛中的NFC讀取器、使用Face ID進行身份驗證後，便可以自動解鎖車輛，與 Apple Pay 驗證身份過程相似，可以鎖定或啟動NFC兼容汽車，使用者亦可以在Apple電子錢包（Wallet）App中添加數碼車匙，，不用實體車匙或智能鑰匙。亦可以選擇快速模式（類似Wallet中快速交通卡設定類似），毋須使用Face ID或密碼進行身份驗證。

日前Twitter上專門研究電子產品用戶Dongle （@DongleBookPro），貼上數張疑似Apple CarKey界面截圖，可從中初步了解這電子車匙的功能：從截圖中看到，BMW寶馬i8是支援CarKey的其中一款電動車（該車廠去年已宣布自家車內管理系統 BMW Connected 支援 智能手機 NFC 啟動及分享車匙），CarKey在Wallet中與一般信用卡一樣以卡片形式出現，會顯示汽車型號、製造商外，在Wallet中亦可以啟動快速模式，毋須Face ID驗證可以解鎖車門。

共享車匙設權限

CarKey的共享車匙，主用戶亦可以為其他人設定車匙權限，例如可設定只能打開車門、尾門，更高權限可駕駛汽車等，以後不用複製實體車匙。2019年蘋果加入Car Connectivity Consortium，並發表 Digital Key 2.0，即現時傳聞中的CarKey，另外將發表Digital Key 3.0，使用低耗電LE Bluetooth，將來CarKey的應用可以不用將iPhone取出讀取NFC，都能透過藍牙辨識使用者在附近。現時iOS 13.4已經推出，但未有實際CarKey選項，預計Apple 在6月的網上WWDC上公布 iOS 14功能中會有更詳細解說。

Ready to take the i8 for a spin @MaxWinebach? pic.twitter.com/bmKqY71BEd — Dongle (@DongleBookPro) March 23, 2020

資料來源：MacRumors