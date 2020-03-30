Apple CarKey 電子車匙 疑似截圖流出 可共享車匙、限制啟動功能

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Apple CarKey】iOS 13.4最近的更新已經推出，但當中有蘋果進一步拓展Wallet功能，以iPhone或Apple Watch啟動汽車，作為一款多功能電子車匙的Apple Carkey仍未正式開放，而支援的大多為電動車。最近於Twitter上有人發放截圖，發現CarKey功能的車款及支援功能。

Apple CarKey以NFC靠近汽車解鎖，與Wallet的Apple Pay的信用卡功能相近 【HK01 圖片庫】

相關報道：iOS 13.4 增CarKey iPhone及Apple Watch變車匙支援NFC功能

Apple CarKey使用者接近汽車後，以iPhone或Apple Watch靠近車輛中的NFC讀取器、使用Face ID進行身份驗證後，便可以自動解鎖車輛，與 Apple Pay 驗證身份過程相似，可以鎖定或啟動NFC兼容汽車，使用者亦可以在Apple電子錢包（Wallet）App中添加數碼車匙，，不用實體車匙或智能鑰匙。亦可以選擇快速模式（類似Wallet中快速交通卡設定類似），毋須使用Face ID或密碼進行身份驗證。

日前Twitter上專門研究電子產品用戶Dongle （@DongleBookPro），貼上數張疑似Apple CarKey界面截圖，可從中初步了解這電子車匙的功能：從截圖中看到，BMW寶馬i8是支援CarKey的其中一款電動車（該車廠去年已宣布自家車內管理系統 BMW Connected 支援 智能手機 NFC 啟動及分享車匙），CarKey在Wallet中與一般信用卡一樣以卡片形式出現，會顯示汽車型號、製造商外，在Wallet中亦可以啟動快速模式，毋須Face ID驗證可以解鎖車門。

共享車匙設權限

CarKey的共享車匙，主用戶亦可以為其他人設定車匙權限，例如可設定只能打開車門、尾門，更高權限可駕駛汽車等，以後不用複製實體車匙。2019年蘋果加入Car Connectivity Consortium，並發表 Digital Key 2.0，即現時傳聞中的CarKey，另外將發表Digital Key 3.0，使用低耗電LE Bluetooth，將來CarKey的應用可以不用將iPhone取出讀取NFC，都能透過藍牙辨識使用者在附近。現時iOS 13.4已經推出，但未有實際CarKey選項，預計Apple 在6月的網上WWDC上公布 iOS 14功能中會有更詳細解說。

資料來源：MacRumors

【新冠肺炎】Apple延長Final Cut Pro X試用期益在家剪片師及學生
【新冠肺炎】Apple Store大中華區以外暫關店 蘋果：視乎疫情重開
AirPower即將復活！？Apple正重新設計充電線圈解決發熱問題
蘋果 Bitten Apple 經典彩虹標誌美國拍賣 底價破紀錄
iOS 13.4正式版！新增多項驚喜功能　iPad變超強（附更新方法）
武漢肺炎癱瘓中國廠房 台灣接手生產iPad、AirPods及Apple Watch
iPad Pro 專用鍵盤 Magic Keyboard 如何操作？蘋果高層拍片解說
iPad Pro Apple突然公布！三鏡頭、Magic Keyboard加觸控背光
Apple「意外」自爆？iPad Pro 2020 新型號官網驚現？
蘋果App Store即時禁新冠肺炎遊戲上架 《瘟疫公司》末日？
Apple Music獲三大唱片公司續約硬撼Spotify　ACG動畫歌繼續聽
Macbook遭夾爆「空難」 前座客躺低椅背 航空公司乘客爭辯誰之過
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。