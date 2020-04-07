小米米粉節　最新產品減價手機抵玩家電攞盡優惠方法一次過睇

小米米粉節 2020 正式開始，小米10 Pro 系列、米家電鬚刨 S500、米家智能電風扇座地式1X 等新產品更會同步開賣！到底今年有什麼減價產品值得入手，點樣可以有更多著數？即刻同大家介紹！

小米米粉節 2020 由即日起至 4 月 12 日舉行，其中小米在香港的首台 5G 手機小米10（$4,999）及小米10 Pro（$5,999）將會在米粉節期間正式展開預訂（21 日正式派貨），除了24 個月超長保養期外，更可享有一次屏幕維修服務（總值港幣 $549）。

小米在香港的首台 5G 手機小米10（右）及小米10 Pro 在米粉節開始接受預訂。（小米）

在香港購買小米10 系列，除會提供 24 個月超長保養期及一次總值 $549 的屏幕維修服務外，在米粉節至 20 日期間預訂小米10 即送 $249 的小米可充式鋰行動電源3 高配版 20,000mAh；在以上期間預訂小米10 Pro，則送 $369 的小米藍牙項圈耳機（黑色）。



米家電鬚刨 S500、米家智能電風扇座地式1X 及小米 LED 智能燈泡 Lite 彩光版等新產品亦會在米粉節正式開賣。

米家電鬚刨 S500 採用 360 度浮動貼面系統 3 刀頭設計。（小米）

米家電鬚刨S500 （$269）採用 360 度浮動貼面系統 3 刀頭設計，可以剃淨臉部不同角落的鬍鬚；採用IPX7級防水設計可以直接沖洗；內置鋰電池可作 60分鐘續航及連接 Type-C 一邊充電一邊使用。

米家智能電風扇 座地式1X 送風柔和、幅面廣，不會讓人體熱量及濕度一直高速流失，令人可以一整晚安睡。（小米）

米家智能電風扇 座地式1X（$499）模擬自然風的無規律變化送風，較傳統電風扇吹出來的直流風令人更舒適。

小米LED智能燈泡Lite 彩光版可配合米家 App、Google Assistant 及 Alexa 使用。（小米）

小米LED智能燈泡Lite 彩光版（$99）內置 Wi-Fi，可連接到米家 App，自由調節 1,600 萬種顯示色彩、亮度及日光模式，更支援 Google Assistant 及 Alexa 語音操控。

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+ 3 + 2

新產品之外，米粉節的優惠產品當然才是大家的重點所在，不過今次優惠集中在家品方面。其中米家電磁爐（原價 $499，米粉價 $399） 、米家恆溫電水壺（原價 $249，米粉價 $199） 、小米空氣淨化器3（原價 $1,099，米粉價 $999）、米家手持無線吸塵器（原價 $1,599，米粉價 $1,399）、米家掃拖機器人1C（原價 $1,599，米粉價 $1,499）、Amazfit 運動手錶2（原價 $1,299，米粉價 $999）及米家水離子風筒（原價 $269，米粉價 $229）等 、是減幅比較明顯或比較注目的優惠新產品。

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至於手機方面，就分別有小米 Note 10 Pro（送電池）及 Redmi Note 8T（送耳機），可以使用每日派發的現金券減 $50、另外 Redmi Note 8 Pro（原價 $1,899，米粉價 $1,799），小米 Max 3（原價 $1,999，米粉價 $1,599、送電池）及小米 MIX 2S（原價 $3,199，米粉價 $1,999）亦有一定的優惠。

另外米粉節期間，每位米粉都可以領取 $20、$100 及 $150 的配件現金券，消費手機配件（不可以用於購買手機）滿指定限額就可以使用。另外在米粉節期間，每日均會推出「最低競價比一比」產品，大家只要中價，同時符合「最低」及「唯一」（沒有相同出價），就可以投得產品。