OnePlus 8 Pro 登場　120Hz 屏幕 4800 萬像素鏡頭 5G 性價比旗艦

OnePlus 8 Pro 及 8 正式發布，新機除了以 5G 高性價比作主打，更配備電競級 120Hz 屏幕及 4800 萬像素主鏡頭！究竟有幾抵玩？香港會唔會有得賣？即刻為大家介紹一下！

OnePlus 8 及 8 Pro 正式在美國官方網站開始接受預訂，比起香港官方預告 4 月 16 日黃昏 7 點公布時機更早一步登場，所以各位不用擔心，香港如無意外將會在稍後正式開賣。上一代 OnePlus 7T Pro 為廠商首次贏得 2020 GSMA Glomo 世界流動通訊大獎最佳手機獎項，新機 OnePlus 8 Pro 似乎亦絕不遜色。

OnePlus 8 Pro 是剛贏得 GSMA Glomo 世界流動通訊大獎最佳手機獎項 OnePlus 7T Pro 的後繼機。（OnePlus）

OnePlus 8 Pro 主打電競級的 120Hz Fluid Display 6.78 吋（3168 x 1440）AMOLED 瀑布屏幕，而且跟小米10 系列一樣主打色準，能夠顯示達 10 億種顏色。

OnePlus 8 Pro 配備超大像素 IMX689 感光元件的 4800 萬像素鏡頭，不過長焦距方面似乎跟小米、華為及 Samsung 有段距離。（OnePlus）

OnePlus 8 Pro 的 4800 萬像素主鏡頭，跟現時以 124 分佔 DxOMark 第二位（跟小米10 Pro 平手），份屬 OnePlus 姊妹廠的產品 Oppo Find X2 Pro 使用相同的 Sony IMX689 感光元件（f/1.78、1.12µm 4800 萬像素或 2.24µm 4 合 1 的 1200 萬像素輸出、OIS + EIS），另外設有 4800 萬像素 120 度超廣角鏡（f/2.2）、800 萬像素 3x 混合變焦鏡頭（f/2.44、1.0µm、OIS）及一枚 500 萬像素的色彩平衡鏡頭（f/2.4）；前鏡則為 1600 萬像素 Sony IMX471 感光元件（f/2.45、1.0µm、EIS）定焦自拍鏡。

OnePlus 8 雖然同樣使用瀑布屏設計，不過大小及效能都有所下調。（OnePlus）

另外 OnePlus 8 則配備 6.55 吋（2400 x 1080）90Hz AMOLED 瀑布屏幕，使用 4800 萬像素主鏡頭 Sony IMX586 感光元件（f/1.75、0.8µm、OIS + EIS）、1600 萬像素 116 度超廣角鏡（f/2.2）及 200 萬像素微距鏡頭（f/2.4、1.75µm）。

OnePlus 8 鏡頭由 8 Pro 的 4 枚改為 3 枚，未設有長焦距鏡頭。（OnePlus）

OnePlus 8 系列配備現時旗艦機主流的 Snapdragon 865 處理器，亦支援 5G 網絡（還未肯定會否對應香港5G網絡），配合 OnePlus 的 OxygenOS，從上年度 OnePlus 7T Pro 就已經可見其流暢的操作表現。8 Pro 設有 4510mAh 電池，支援 30T Warp Charge 快充及 30W 無線充電，並支援 IP68 級別防水防塵；8 則設有 4300mAh 電池及 30T Warp Charge 快充。

OnePlus 8 Pro 8GB + 128GB（綠）定價 US$899（約港幣 $6,969）、12GB + 256GB（黑、藍）定價 US$999（約港幣 $7,744）；OnePlus 8 8GB + 128GB（綠）定價 US$699（約港幣 $5,419）、12GB + 256GB（幻彩）定價 US$799（約港幣 $6,194）。至於香港的官方定價，相信將會如期在 4 月 16 日香港時間黃昏 7 點公布。