【武漢肺炎】消毒品用錯慘過無用！網購要看清成份 18款有效推介

武漢肺炎肆虐人心惶惶，市面防護用品如口罩、消毒酒精、濕巾等用品都成為搶購對象，但原來不是所有標榜「消毒」的用品都對新型冠狀病毒有效！新加坡國家環境局近日就歸納出對新型冠狀病毒有效的消毒用品成分，又特別推介18款消毒用品，大家網購時不妨留意一下！

市面防護用品如口罩、消毒酒精、濕巾等用品都成為搶購對象(資料圖片)

新加坡國家環境局推介的18款消毒用品，多款都沒有在香港出售，須在網上購買。

18款消毒用品如下：

+ 14 + 13 + 12

不過大家要留意網購網站使用條款，例如美國Amazon有酒精成份或部份化學物質產品，都不能送到香港，集運亦如是。

當然，除了上述產品，濕巾等消毒用品都是常見防護產品，大家購買時要留意有否以下成份，以及有關成份濃度，才知道是否能有效對抗冠狀病毒！

有效成份及對冠狀病毒有效的濃度：（點下圖放大）

為了有效對抗病毒保護自己，大家今日起購買消毒用品時，緊記要留意其標籤上的成份了，例子如下：

資料來源：新加坡國家環境局