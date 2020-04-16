【iPhone SE 2020 硬件規格】Apple日前終於公布iPhone SE，平價入門版但配置最新A13處理器、Touch ID回歸的確吸引大量輕度用家，而一如蘋果作風，公布新機時並不會公開任何有關產品的硬件資料。一個中國網站將iPhone SE硬件規格曝光，顯示部分用家關注的RAM記憶體容量及電池容量等資料。

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iPhone SE 2020 平價搶攻，原來硬件配置方面亦不算太落後 【Apple圖片】

+ 4 + 3 + 2

3GB RAM

在iPhone SE 2020正式公布後，中國手機經銷商天翼 刊載iPhone SE的銷售資料，而該網站的手機配置內容統一關係，會列出相關手機資料，而該網站顯示iPhone SE的RAM內存記憶體為「3GB」（3G），比iPhone 11和iPhone 11 Pro系列少1GB，但相對iPhone 7/8只有2GB、與盛傳iPhone X / XS等的3GB RAM同級。RAM只有3GB有多大影響？據分析用家在使用iPhone時，RAM的最大消耗應用是在使用相機拍攝時，由於iPhone SE只有一組後置12MP像素鏡頭，因此3GB RAM已足夠應付包括手機應用及鏡頭拍攝同步需求。

中國網站提及iPhone SE 內存記憶體為3GB 【天翼網站截圖】

iPhone SE提供12MP單鏡頭，比雙鏡或三鏡機或能減少RAM內耗 【Apple】

電池略多於1800mAh

Apple對iPhone SE的電池續航力亦慣常不會以數字提及，有關電池壽命方面蘋果官方只提到iPhone SE 續航力大約與iPhone 8一樣長，而外界盛傳的電池規格，iPhone SE 電池容量與 iPhone 8 一樣為1821 mAh，而Apple官方網站提及的電池容量，可播放長達13小時的影片播放或長達8小時的串流影片播放。

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+ 6 + 5 + 4

iPhone SE將於2020年4月17日起接受預訂‎，共三色（黑、白、product [RED]）選擇，64GB售價 HK$3,399、128GB售價 HK$3,899、256GB售價 HK$4,699。

資料來源：9to5Mac