新 iPhone SE 買定唔買？　6、6s、7 及 8 系舊用戶入手升級攻略

新 iPhone SE 2020年版即將推出，對於舊 iPhone 用戶，包括 6 代、6S、7、8 及舊 SE 到 XR 等的用戶，又到了要考慮是否入手的時候。到底舊 iPhone 用戶、Android 用戶是否值得入手新 iPhone SE？以下就跟大家分析一下。

新 iPhone SE 沿用 iPhone 8 設計，屏幕、機身大小幾乎完全相同，不過就換入了跟 iPhone 11 Pro 及 11 系列相同，最新的 A13 Bionic 處理器，到底對於一眾舊 iPhone 用戶來說，入手新 iPhone SE 應該考慮以下因素。

新 iPhone SE 配備最新 A13 Bionic 處理器，舊 iPhone 用戶到底應否升級？（Apple）

iPhone 6 用戶：升級吧不用考慮

iOS 13 已經停止對 iPhone 6 的支援，用戶是時候要升級了。（Apple）

Apple 重施故技，以 iPhone 8 外型推出新 iPhone SE，跟當年以 iPhone 5S 設計推出 iPhone SE 原因完全相同，就是為了照顧仍沒有升級的舊用戶需要。iOS 13 已經不再支援 iPhone 6 代或以前產品，換言之仍未換機的 iPhone 6 用戶，很多主流 Apps 將會在大約半年左右無法使用。新 iPhone SE 使用現時最新的 A13 處理器，估計使用壽命起碼有 3 年左右，加上定價極之合理，手機大小亦跟 iPhone 6 幾乎相同，入手是時候。

iPhone 6S 用戶：平衡入替之選

新 iPhone SE 其實就是為了一群仍然使用 iPhone 6S 及 6S Plus 的用戶而推出，6S 用戶換機是合適的選擇。（Apple）

iPhone 6S 用戶的情況其實跟 iPhone 6 相去不遠，雖然 iOS 13 現時仍然支援 6S 及 6S Plus，不過恐怕到 iOS 14 將不再支援。有預算的朋友，當然可以考慮稍等一下，期待年底 iPhone 12 的推出。現時全球有為數極多的朋友仍然使用 iPhone 6S 系列，亦是 Apple 推出新一代 SE 的主因。現階段來說，入手 iPhone SE 對於 iPhone 6S 用戶來說，是價錢最合理的選擇。

iPhone 7 用戶：可入手亦可再等

新 iPhone SE 對比 iPhone 7 有多項升級，但舊用戶仍然可以考慮再等到年底。（Apple）

新 iPhone SE 對比 iPhone 7 有眾多的升級，除了最明顯的 A13 Bionic 處理器外，更重要的是新 iPhone SE 更多了 NFC 及無線充電功能，以及加入了以 AI 來拍攝散景相片及人像燈光等，原本屬於雙鏡頭 iPhone 才可以享受的功能。不過，若果大家的 iPhone 7 或 7 Plus 性能表現依然不俗的話，大家亦可以考慮等一等，看看到時升級 iPhone 12 會否支援 5G 網絡。

iPhone 8 用戶：可升級其他型號

新 iPhone SE 其實是以 iPhone 8 為藍本，iPhone 8 用戶未必急於此時換機。（Apple）

新 iPhone SE 外型設計基本上沿用 iPhone 8 設計，功能上最主要升級就是由 A11 處理器升級至 A13，而且更多加了 eSIM 的副卡功能，其餘使用體驗跟大家手上的 iPhone 8 其實分別不大，特別是使用大屏幕的 iPhone 8 Plus，更沒有「升級」SE 的必要。若果這一刻急於換機升級，應該考慮 iPhone 11 或 iPhone 11 Pro 等型號，似乎更加合理。不然，就應該稍等一下，考慮將會在年底登場的 iPhone 12。

舊 iPhone SE 用戶：是時候升級了

舊 iPhone SE 的情況跟 6S 類似，用戶入手新 SE 是最合適的選擇。（Apple）

舊 iPhone SE 在 2016 年 3 月底推出，至今都已經 4 年時間，而且跟 iPhone 6S 系列一樣使用 A9 處理器，很大機會到 iOS 14 就不再支援，理論上是時候考慮升級了。對於入門級的 SE 用戶來說，新一代 SE 維持在同一個價位開賣，大家在經濟上考慮的因素就大幅減少。新 SE 用上最新 A13 Bionic 處理器，估計亦可以繼續使用 3 至 4 年時間。另外，Apple 已經以 iPhone 8 為藍本推出新 SE，佐證廠方大概不會再推出 4 吋屏幕的新手機，所以舊 SE 用戶可以毋須再等，直接升級吧！

iPhone XR、XS、XS Max 用戶：毋須考慮

上年度 iPhone XR（左）及 XS、XS Max 用戶，沒有換入新 SE 的需要。（Apple）

雖然新 iPhone SE 跟 iPhone 11 及 11 Pro 一樣，使用最新的 A13 Bionic 處理器，不過對比上年度的 XR、XS 及 XS Max 用戶來說，其實不算是一個明顯的升級；相反，屏幕大小更大幅降級至 4.7 吋水平，說實在除非大家很需要 Touch ID，否則沒有太大理由轉用 iPhone SE。對於上年度 iPhone 用戶來說，期待年底的 iPhone 12 系列，將會是更加合理的選擇。

Android 用戶：轉會有利有弊

Android 跟 iOS 兩大平台在 Apps 支援、曾經購買的內容等都有極多的不兼容，本身要轉會其實不是一件簡單的事情，尤其對於香港人不可或缺的 WhatsApp 來說，更加沒有一個非常完美的方法，可以在兩個平台之間轉換舊有訊息的記錄。對於入門級的 Android 用戶來說，轉營要考慮的因素始終較少，同價位 Android 有不少接近「旗艦」級的選擇，不過從 iOS 平台來說，跟最新 iPhone 11 系列擁有同級處理效能的 iPhone SE，其實就只是屏幕比較細小。

↓↓ 新 iPhone SE 跟配備 Touch ID 舊型號大小比較 ↓↓