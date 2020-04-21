華為又搞錯了？錯用 Nikon 相機相片製作手機攝影比賽文宣

華為為了宣傳自己手機的拍攝功力，在近幾年都會舉辦「Next-Image 新影像」攝影比賽，鼓勵華為手機用家上載自己拍攝的照片、向世人展示華為手機的攝力。 然而 2020 最新一屆的賽事才剛開始，就因為錯用宣傳物料而引發莫大尷尬。

在 4 月 8 日，華為就在其微博官方帳號宣布 2020 新影像正式開始報名，同時也上載了一段由多張相片剪輯而成的宣傳短片，並在片尾宣稱這些相片皆是出自「華為新影像社區」，讓人認為這些相片都出自華為手機。

片尾稱這些相片皆是出自華為新影像社區（圖 微博）

然而有眼利的中國網民就在影片中找到了幾張疑似並非手機拍攝的相片，結果搜尋到這些相片後發現這幾張相片的 EXIF 檔案顯示它們不但非華為手機出品，更是由 Nikon D850 所拍攝的相片：

以下為網民 jamie-hua 在其個人微博上載的影片截圖與原相片的詳細資料對比：

+ 3 + 2

在事情被揭發之後，華為方面火速撤下了宣傳影片並上載了道歉聲明，然而幾張出事的相片皆是出自 D850，究竟是純粹「巧合」，抑或是有人刻意誤導，在網上仍然引發了一場討論。

資料來源：微博

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