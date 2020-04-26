科普研究｜綠茶可以治療糖尿病？　實際運作理論為你解釋

綠茶可以治療糖尿病，因為上年底一份醫學研究期刊的報道，而成為近幾個月醫療科學上一個熱門話題。到底我們平常飲用的綠茶、茶葉是否已經可以簡單治療糖尿病，以下就為大家整理一下相關資訊。

上年底著名醫學研究期刊《科學轉化醫學期刊 Science Translational Medicine》的封面報道，引述了中國華東師範大學及深圳市第二人民醫院的研究報告，指出綠茶可以有效治療糖尿病 1 型及 2 型，而且在老鼠及猴子身上測試亦取得成功；當然，有關實驗其實並不是直接以服用綠茶作為治療方法。

《科學轉化醫學期刊》刊登一篇關於以綠茶配合基因改造細胞治療糖尿病的研究。（ Science Translational Medicine）

根據Medicalxpress及元氣網引述的科學轉化醫學期刊報道，中國華東師範大學及深圳市第二人民醫院其實是以綠茶作為一種控制系統，以遠端方式激活細胞療法的一個研究。細胞療法是近年醫學屆致力發展的新療法，不過要令到特定的目標細胞或者細胞群產生治療效果，必先要找出一種可以遠端遙控觸發細胞療程的物質。

研究人員以飲用綠茶後產生的代謝物 PCA，作為遠端細胞療程的一個「開關」。（Jie Ye@unsplash）

華東師範大學生命科學學院研究員葉海峰的研究，首先對人類的腎臟胚胎細胞進行基因改造，當接觸到 PCA 的時候，就會觸發細胞活動反應，令 PCA 可以作為一個「開關」的用途。研究然後將經基因改造的細胞引入到老鼠的身體，再以綠茶餵飼老鼠，發現每當老鼠飲用綠茶的時候，目標的細胞會如預期觸發細胞療程。

研究人員隨後進一步試驗，測試綠茶能否透過 CRISPR（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats）基因編輯技術去加強標靶導向性，成功進一步利用綠茶，令體內接入胰島素基因表達的細胞，在需要時開啟胰島素的表達，變成為人工類胰島細胞。研究人員成功以綠茶觸發測試老鼠的基因改造細胞，改善患有糖尿病 1 型及 2 型的老鼠的胰臟功能，成功治療老鼠，以及後來測試的猴子的糖尿病。

以綠茶作為控制系統，並不會出現諸如發炎或白血球增加等的明顯副作用；而深圳市第二人民醫院研究員牟麗莎則表示，有關的細胞治療新技術，除可以用於治療糖尿病外，更可以應用在包括免疫疾病、腫瘤等其他代謝類疾病的治療上面。