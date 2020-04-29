《動物之森》衍生新職業？玩家上島幫你除草　需求極大要招募員工

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】玩家每日都要在無人島上處理大小事務，到了可以設計無人島時，每日花的時間就更多。《動物之森》的時間是跟隨現實，所以就算玩家沒有進入遊戲，其實島上的時間仍然會運行，除了其他動物島民會掛念你，島上更會雜草叢生。外國玩家就看到「商機」，建立「動森除草公司」，更在討論區招募員工。

「動森除草公司」WeedCo

《動物之森》的雜草每日都會隨機在島上生長，只有小部分的道具用得上，賣出價也不高，但不少玩家為了無人島上的美觀，就算花很多時間都會把所有雜草清除。玩家 tybat11 在 Reddit 上開貼文指，他建立了一間「動森除草公司」WeedCo ，上其他玩家的島上幫忙除草，而且這項服務的需求極大。有趣的是，他不會主動要求回報，但也強調不會抗拒玩家給小費。

tybat11 開設的「動森除草公司」WeedCo 的制服（Reddit/tybat11 圖片）

需求大到要請員工？

由於不少所有玩家都能每天定時上線（雖然大部分都玩到不能自拔），但他們又想維持無人島的外觀，不會到下次登入時雜草叢生，所以就出現大量對 WeedCo 的需求。只有 tybat11 已經不能滿足所有訂單，因此已經請了多一名員工，但他仍打算擴充公司，所以在 Reddit 開貼文招募。

有玩《動物之森》的玩家可能會覺得，只是除雜草所以有人可以做到，但其實 tybat11 的專業和認真，已受到 Reddit 不少玩家欣賞。想入加 WeedCo 要自拍一段 30 秒的短片（Switch 內置的回錄功能），片段要顯示出你的除草技巧，如果受聘會得到一套「動森除草公司」的制服。tybat11 更在貼上除草的心得片段，例如在建築物後的暗位，要利用打開背包的視角，看看有沒有雜草。

WeedCo 工作時間表，這也太專業吧（Reddit/tybat11 圖片）

WeedCo 更公開目前兩名成員的工作時間表，等有需要的玩家可以在網上預約，如果大部分享受完除草服務的玩家，都會支付小費的話，可能這是在疫情影響工作機會的情況下的生機。

資料來源：Reddit