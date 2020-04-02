【動物之森】小心騙財陷阱！中國玩家放支付碼QR Code竟能收錢？

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）向玩家提供極大的自由感，光是「我的設計」的可能性，已經比很多遊戲大，成功吸引到一大班玩家成為島民（債仔）。近日，在網上都充斥住很多《動物之森》的創意玩法和設計，而沒想到有中國玩家會想到在《動物之森》賺錢，不是「鈴錢」，而是真人民幣。

《動物之森》放支付 QR Code

《動物之森》允許玩家在「我的設計」創作像素畫，當成圖畫、牆紙、海報或鋪在地上。玩家也可以用 QR Code（二維碼）的方式轉入「Nintendo Switch Online」App內，再從遊戲中下載來使用，因此大家也會經常在《動物之森》的討論網站中，看到多個 QR Code。

中國一名玩家在網上分享個人的創意，他看到《動物之森》是採用像素畫的設計，就聯想到這可以用來製作成 QR Code。他把個人的支付寶和微信收款的 QR Code 分成數格，利用遊戲把鋪在地上的東西是緊密連接的效果，成功把收款 QR Code 完整放到島上。隨後他把這個有趣的想法放到網上，沒想到竟然真的有玩家向他支付了 3 支可樂價值的錢。

付錢玩家支持他的創意？

這名中國玩家估計也不是要在遊戲中以取巧方法，騙取其他玩家的金錢，因為在支付寶和微信使用 QR Code 掃碼支付時，需要用戶按確認才能成功付錢。而且當這名玩家真的收到錢後，也馬上刪除支付碼，並在網上補充這只是貪玩試驗，呼籲大家不要再掃碼付錢給他，純粹只為分享有趣的想法而已。

相關圖輯：《動物之森》「我的設計」轉圖教學：

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3x3 或以上的組合大併圖教學可參考下文：

【動物之森／動物森友會】攻略 簡單轉圖變靚畫及合併大畫方法

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