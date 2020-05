Star Wars 天行者傳奇九部曲　星球大戰日限時優惠 Siri 有乜意見

隨著《星球大戰:天行者崛起 》落幕,Star Wars 整個天行者傳奇九部曲終於完結;Apple 特別在今年的星球大戰日,在 Apple TV 及 iTunes 推出 9九部曲限時優惠。點解 5 月 4 日會是星球大戰日?不如一齊問問 Siri。

Apple TV 及 iTunes 為迎接今年的星球大戰日,由即日起將會以香港唯一電影平台,推出《星球大戰-天行者傳奇》完整九部曲電影,以限時組合特價 HK$888 發售(其他串流平台售價為六部電影 HK$1,000)。另外,單獨購買第一至第八集,每集亦可以使用優惠價 $118 購買(原價 $158),不過最新一集《星球大戰:天行者崛起 》就暫時未有優惠。

《星球大戰-天行者傳奇》隨著《天行者崛起》的落幕,正式結束。(Apple)

至於 5 月 4 號作為「星球大戰日」的起源,其實是因為英文「May the Fourth」的發音,跟星球大戰經典對白「May the Force Be With You」(願原力與你同在)非常相似,因而取其諧音而得來。後來跟香港歷史息息相關的英國前首相鐵娘子戴卓爾夫人,於 1979 年 5 月 4 日勝出英國首相大選, 保守黨在報章的頭版廣告以「May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations」作為慶賀,更加是為星戰日「正名」。

星球大戰日是 5 月 4 號,是因為英文「May the Fourth」跟經典對白「May the Force Be With You」諧音而得來。(Apple)

另外,原來 Siri 同樣是一位星戰迷,大家跟 Siri 講:「願原力與你同在」或者「May the Force Be With You」,Siri 竟然識得以「星戰梗」回答,大家不妨試試。另外,Apple Music 的訂戶,亦可以用「喂 Siri 播 Best of Star Wars 歌單」,指示 Siri 播放 Apple Music 上齊集電影配樂大師 John Williams 主理的九套《星戰》原聲專輯,以及其他《星戰》系列的原聲配樂。

↓↓ 原來 Siri 都是《星球大戰》fans ↓↓

喜歡星戰的朋友,快快趁今年 May the Fourth 的九部曲限時優惠,將這一部橫跨 43 年,超過 19 小時的《星球大戰-天行者傳奇》完整九部曲收藏,隨時在 iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 上重溫。

《星戰》九部曲為(Star Wars: The Skywalker Saga: 9-Movie Collection):

《星球大戰:魅影危機》Star Wars: Episode I – The Phantom Menace

《星球大戰:複製人侵略》Star Wars: Episode II – Attack of the Clones

《星球大戰:黑帝君臨》Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith

《星球大戰:新的希望》Star Wars: Episode IV – A New Hope

《星球大戰:帝國反擊戰》Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

《星球大戰:武士復仇》Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi

《星球大戰:原力覺醒》Star Wars: Episode VII – The Force Awakens

《星球大戰:最後的絕地武士》Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi

《星球大戰:天行者崛起》Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker