iOS 14登場｜WWDC 20網上舉行日期及Swift大賽公布　傳聞新品整理

WWDC20 舉行日期正式公布！Apple 因應新冠病毒疫情，將今年的 WWDC 2020 改為全網上舉行，iOS 14 如無意外將會正式發布。而根據一眾開發者及爆料人的消息，相信以下產品亦很大機會將會現身。

WWDC20 將會在美國西岸時間 6 月 22 日，在Apple Developer app及Apple Developer website上正式舉行，所有開發者將可以免費參加。今次是 Apple 首次以全網上形式舉辦 WWDC 開發者大會，除了 Keynote 主要發布之外，由開發者參與的各個學習交流環節等內容，亦會移師網上舉行。按照慣例，iOS 14 將會在 WWDC20 中正式公布，並隨同年底推出的新一代 iPhone 12 系列正式推出。

WWDC20 將會在美國時間 6 月 22 日正式舉行，讓學生參與的 Swift 大賽是今次全網上開發者大會的一個重點項目。（Apple）

Apple 亦在公布 WWDC20 舉行日期的同時，宣布舉辦全球第一屆Swift Student Challenge，讓學生們可以利用 Swift 程式語言編寫一個大約歷時 3 分鐘的互動 Swift Playground 去參加比賽，參與今次 WWDC20。Swift Student Challenge 報名由即日起展開，截止美國西岸時間 5 月17 日的下午 11:59（香港時間 18 日下午 2:59）。

WWDC20 最初的宣傳圖片，似乎是以 iPad 機背作為背景。（Apple）

而 iOS 14 之外，根據 Apple 現時的官方消息，iPadOS、macOS、watchOS 及 tvOS的未來發展亦會是今次 WWDC 的內容。而從 WWDC20 的初版宣傳圖片以類似 iPad 機背作為背景來看，iPadOS 14 相信會是開發者大會另一重點。

另外，macOS 10.16、watchOS 7 及 tvOS 14 亦很大機會在今次 WWDC20 中現身。不過大家最期待的新硬件，例如 iPhone SE Plus、新 AirPods Pro Lite 等的消息，回顧多年 WWDC，登場的機會就應該不大了。

至於 WWDC20 重點的 iOS 14，部份疑似新功能已經透過程式碼率先流出，以下就是部份可能在 WWDC 中現身的新功能。

iOS 14 自家桌面加入 Widgets 小工具

根據 MacRumors 的報道，iOS 14 及 iPadOS14 可能加入跟 Android 介面類似，可以任意加在主介面上的小工具 Widgets；這項代號為「Avocado」暫時有更多資料，Apple 亦未必一定將其加入到 iOS 14 之中。

↓ iOS 14 主介面小工具及背景圖片新功能 ↓

伴隨著小工具推出的可能性，Twitter 用戶 DongleBookPro 亦發現，iOS 14 有全新的背景圖片設定功能，除了保留上一代 iOS 13 的背景外，iOS 14 的背景圖片似乎會以「Collections」形式，以類近的圖片作分類。另外「Home Screen Appearance」功能似乎容許用戶自行調校選定為背景的圖片外觀，包括霧化、變暗等操作，相信是配合 Dark Mode 使用。

iOS 14 支援列表顯示 Apps

現時在設定中，大家同樣可以利用列表形式顯示 Apps；希望主介面列表可以提供更多方式排列 Apps，及提供刪除 Apps 等操作。（截圖）

iOS 14 除了現時 Homescreen 的 App Icons 形式顯示及搜尋外，將會加入列表顯示，除字母排列外，相信亦會加入如最近使用、有通知顯示等分類方法，方便大家尋找 Apps。另外 Apps 列表更可以配合 Siri智能建議，例如在大家回到家中，Siri 會建議使用智能家居 Home Apps 去操作各種家居電器。

iOS 14 容許以第三方 Apps 作為預設用途

現時使用 iOS，大家都必須以 Safari 來開啟 URL，或者以 iTunes 去開啟音樂檔；iOS 14 則可能開放有關功能，讓用戶可以自家以第三方 Apps，例如以 Google Maps 作為預設地圖、以其他瀏覽器預設打開網頁連結等。

iOS 14 毋須安裝 Clips 新功能試 Apps

iOS 14 程式碼中，有一項名為 Clips 的新功能，讓用戶可以掃瞄 QR Code，毋須安裝即可以在一個浮動視窗上，試用 App 的功能。

獨立 Apps 辨識各項運動

「Seymour」程式碼中，包括不同運動的圖示。（MacRumors）

iOS 14 程式碼中有一個代號為「Seymour」的 App，而且更同時出現在 watchOS 7 及 tvOS 14 的程式碼之中，似乎是一個可以配合 Apple Watch、iPhone 使用，能夠偵測用戶正在進行何種運動的健身記錄 App。

iMessage 加入「@」標記朋友

「Seymour」程式碼中，包括不同運動的圖示。（MacRumors）

iMessage 將會加入跟 WhatsApp 及其他通訊 Apps 類似的「@」功能，用以來對話中（特別是群組對話中）標記其中一位用戶。

iPadOS 14 新 PencilKit 支援第三方開發

出現在 iOS 14 程序碼中的 PencilKit，將會是一個開放予第三方開發者使用的 Apple Pencil API，另外 Apple 自家的 iMessage、Mail 及 Calendar 將支援以 Apple Pencil 作手寫輸入。

iPadOS 14 全面支援滑鼠操作及加入觸控板的 Gesture

全新 iPad Pro 支援 Magic Keyboard，設有 trackpad 觸控板，iPadOS 14 將會加入更多觸控板用的手勢操作。（Apple）

iOS 程式碼顯示，iPadOS 14 將全面支援 cursor 顯示方便以無線滑鼠操作，並且會加入支援 Magic Keyboard trackpad 的 Gesture 操作。

關於 WWDC20 的 Keynote 舉行時間及開發者可以參與環節的各種細節，Apple 將會在 6 月初再一一公布，有興趣的朋友記得留意《香港01》的更進報道。