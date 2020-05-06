CU Mask．CuMask｜被質疑收集資料太多　創科局反駁揭3大目的

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【CU Mask銅芯抗疫口罩資料私隱】政府向全民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」正接受網上登記，6月6日截止。但由於登記需要的資料多，引起收集資料用途憂慮，創新及科技局下午逐一反駁。

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（高仲明攝）

要登記領取「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」，須填寫姓名、身份證號碼、出生日期、電話及地均等資料，被質疑收集資料太多，是否有其他目的，例如用作選舉等。創新及科技局下午透過政府新聞處回應質疑。

↓↓↓「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」模樣 ↓↓↓

輸入身份證號碼及出生日期？

創科局表示，輸入身份證號碼及出生日期，讓登記系統與入境處的電腦系統核實登記人是否香港居民，以及有否重複登記等。

輸入流動電話號碼？

創科局指，輸入本地流動電話號碼用作接收與登記結果及派遞相關短訊。

輸入姓名與地址？

創科局解釋，輸入姓名與地址用作核實登記的地址是否存在，以及上門派遞安排。

↓↓↓ CU Mask分辨正面及佩戴步驟 ↓↓↓

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創科局強調，相關資料收集目的已載列於登記頁面供市民閱覽，「政府不會將市民於索取口罩時輸入的資料，用於任何其他用途」，亦會確保個人資料保留時間，「不會超過達致原來目的實際所需」。

創科局又說，口罩登記系統在政府私有雲上運作，確保系統穩定安全，而為防止黑客入侵及資料外洩，系統已設置多重保安設施；處理個人資料安排已徵詢個人資料私隱專員，並通過獨立第三方私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》。

根據CU Mask登記網站的「資料收集目的」，登記的個人資料可以向「相關的政策局/部門/機構」披露，未有具體列明是哪些單位。

（CU Mask登記網站）

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