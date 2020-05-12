小米 POCO F2 Pro 水冷電競 5G 機　高性價比 iPhone SE 殺手登場

【POCO F2 Pro 公布】小米另一條電競手機戰線：POCO F2 Pro 正式推出，規格跟中國市場的 Redmi K30 Pro 標準版基本上相同，除了同樣支援 5G、起用 Snapdragon 865 處理器、彈出式前鏡及配備大型 VC 液冷設計的LiquidCool 2.0 技術之外，可以硬撼 iPhone SE 的性價比，自然是最大賣點！

POCO F2 Pro 以小米 Redmi K30 Pro 標準版為藍本推出，似乎很大機會引入到香港。自從 iPhone SE 推出以來，這一台配備最新處理器的中價位旗艦，被評論廣泛認為將會屠殺一眾中價位 Android 手機；配備最新 Snapdragon 865 處理器，支援 5G 而且設有 6.67 吋大型 AMOLED 屏幕的 POCO F2 Pro，似乎是 Android 陣營對 iPhone SE 最清晰的回應。

POCO F2 Pro 正式推出，就算歐版定價，都足夠在性價比上跟 iPhone SE 爭一日之長短。（小米）

POCO F2 Pro 規格跟 Redmi K30 Pro 標準版相同，沿用上一代 Redmi K20 Pro（香港版小米 9T）的彈出式前鏡設計，令 6.67 吋 AMOLED 全面屏能夠達到 92.7% 的屏佔比，打機的時候自然更加爽手；不過恐怕亦跟 K30 Pro 一樣，F2 Pro 屏幕雖然有電競級的 180Hz 輸入更新率，不過屏幕更新率本身就只有平傭的 60Hz。

↓↓ POCO F2 Pro 機身全面睇 ↓↓

POCO F2 Pro 配備了 4 鏡頭的主鏡頭模組，分別為為 6,400 萬像素主鏡頭（1/1.7” Sony IMX686 感光元件、1.6μm 4 合 1 超大像素、OIS）、500 萬像素支援自動對焦的 50mm 長焦微距鏡（3 至 7cm）、1,300 萬像素 123 度超廣角鏡（1.12μm）及 200 萬像素的人像景深鏡頭。支援最大 8K 影片拍攝，另外彈出式前鏡頭為 2,000 萬像素，支援 120fps 慢鏡自拍。

POCO F2 Pro 即日起在歐洲地區開賣，分別提供 6GB RAM + 128GB ROM 及 8GB RAM + 256GB ROM 兩個版本，定價分別為 ‎€499（約港幣 $4,199）及 ‎€599（約港幣 $5,040）。雖然以現時定價而言，POCO F2 Pro 在性價比上已經足夠與 iPhone SE 爭一日之長短，不過考慮到香港定價一般比歐洲版更加便宜，相信 POCO F2 Pro 在香港開賣，定價有望在港幣 4 千樓下！