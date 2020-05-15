【手機有透視鏡 或成偷窺工具？】手機鏡頭由單鏡發展至三鏡頭，日後手機鏡頭只會越來越多，早前推出的Oneplus 8 Pro亦有三鏡頭，不過這三鏡頭手機配搭原生拍攝介面，竟然會有透視功能？一名Twitter用戶日前上載兩段影片，透過Oneplus 8 Pro鏡頭能看穿Apple TV、Oculus控制器內部結構，會否成為手機偷窺工具？不用擔心，手機鏡頭透露出效果也要滿足一個特定條件…

Oneplus 8 Pro

OnePlus 8 Pro 早前推出，運行Android 10、配備Qualcomm Snapdragon 865處理器，4,800萬像素標準廣角、超廣角鏡頭及800萬長焦、500萬像素景深鏡頭，約HK$6,700算是Android手機中旗艦級售價，當中的拍攝功能中亦有效果濾鏡選擇，其中一款Photochrom（光致變色）效果，被 Twitter 用戶 Ben Geskin發現了一項「特別」用途，在Photochrom效果下竟然能透視部分數碼產品的內部結構，以全黑色外殼的Apple TV裝置最明顯看到透視效果，有如X光下顯示內部電子零件的效果！

▼▼ 透視Apple TV逐格睇【點圖放大睇】▼▼

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One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

可能會有人認為這是特技效果，Ben Geskin亦用同樣效果透視另一件有內部電子部件的Oculus Quest控制器，發現也有與Apple TV一樣的透視效果！

▼▼ 透視Oculus Quest【點圖放大睇】▼▼

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#OnePlus8Pro Color Filter camera can see through some plastic objects 😯



Here I tried Oculus Quest controllers pic.twitter.com/z9j4hlkioB — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

對衣物效果差

以上有趣的示範，可能有人會擔心，日後會否出現有手機配合光致變色效果，變成流動X光裝置能透視人的衣物，成為一件不法工具？一般手機鏡頭組件中，有紅外線過濾特定光波能實現雜訊過濾效果，而Oneplus 8 Pro的鏡頭可能接受少量紅外線進入，同時8 Pro感光元件中亦有對紅外線感測度較高，故此在黑白效果下Oneplus 8 Pro讓部分紅外線影像顯現在某些材質包裹下的電子產品，例如製作電子產品外殼的塑膠材料：聚苯胺（Polyaniline），一般稱為「導電塑料」（Conductive Plastic / Polymer）會用作絕緣體，分隔電子器材中的電流流動避免使用者觸電。

1998年Sony曾因為推出有紅外線接收的攝錄機，成為一部能拍攝裸體的工具以致須回收；至於Oneplus 8 Pro能否穿透衣物看到裸體，德國AndroidPIT網站專家 Stefan Möllenhoff 解釋，有網民使用Oneplus 8 Pro透視衣物實驗，結果只能透視衣物內的一張實驗字條，原因是衣物纖維對紅外線反射效果低，所以不能透過手機加Phtotchrom效果看到裸體，結果可到此了解。而Oneplus 8 Pro鏡頭組件中亦未發現紅外線發射，故此可用作透視衣物內部的功效十分低甚至不可能。

資料來源：9to5mac