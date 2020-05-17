試玩 Campfire ARA／Solaris Andromeda 2020版 3款耳機各有驚喜

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，2020上半年不少品牌都沒有推出新產品，來到5月美國音響Campfire Audio一口氣推出Solaris 2020、ARA、Andromeda 2020三款新耳機。這次的系列用上廠方精心打造的新技術「Solid-Body」設計，到底和以往產品有何分別和優勝之處？立即試試。

Campfire新品Solaris 2020、ARA、Andromeda 2020有別過去的「T.A.E.C.」共鳴設計，而是採用廠方新開發的「Solid-Body」，大家可以把它視為前者的進化升級，同樣以3D打印製作耳機內部調音部件以及用作收納單元，簡單來說就是更善用空間令耳機體積縮小之餘還可提升音色，把單元的效能發揮到最大。

Campfire以新技術「Solid-Body」打造的Solaris 2020、ARA、Andromeda 2020三款新耳機。（胡劍威攝）

Solaris 2020低音再進化

玩開耳機的朋友應該對Campfire旗艦級的Solaris不會陌生，繼早排推出的蠔殼機身限定版，廠方如今再以「Solid-Body」技術推出全新Solaris 2020版本，由以往黑金色變成全黑色，外型更COOL。單以體積來看，新版明顯細小了，配戴感更好。而音色方面，新版和舊版可說是完全不一樣，Campfire向來的調音都偏向中音突出人聲，不過Solaris 2020則一改這個作風，低音非常濃厚，聽慣舊版的朋友肯定有驚喜，用來聽EDM時那種一槌槌打下來的沉重低音是過去Campfire耳機所沒有，當真令人耳目一新。

Solaris 2020售價：HK$12,800

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Andromeda 2020還是仙女好

Campfire招牌耳機「仙女座」Andromeda向來以高性價比獲得大眾支持，到現在2020已是第五個版本，本來大家以為一個耳機出了這麼多代很難有大改變，怎料靠著「Solid-Body」技術，Andromeda 2020的音場來了一個大躍進，雖然外形不似Solaris那樣有大改，但耳機最重要是聲音，Andromeda 2020相比上一代高音修飾得更美麗，更具立體感，在3款新品中仍是最高性價比的一個。

Andromeda 2020售價：HK$8,980

ARA鈦金屬新發現

在2020系列中首度登場的ARA是廠方全新之作，雖然外型還是Campfire一貫樣子，不過拿上手質感就完全不同，因為它以鈦金屬製作，也是廠方一個新嘗試。ARA更配備了強勁的7單元，但相比大多牌子把單元平均分配的做法不同，ARA是4個低音、1個中音、2個高音，全動鐵。如此分配可是廠方希望突出其低音感，但實際試聽後低音不如想像圓潤，也不及頂級的Solaris 2020濃厚，反而是中音變得平實，這也是過去Campfire所沒有的調音，感覺ARA偏向是一個見證新技術的收藏品。

ARA售價：HK$9,980