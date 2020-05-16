中國打機再加限制　《王者榮耀》未成年玩家每日只能玩 1.5 小時

今次到《王者榮耀》了！中國對遊戲限制越趨嚴厲，在 Switch 國行﹑PS4 線上商店和連線的限制鬧得熱哄哄時，又有針對遊戲的新限制出現！而今次目標《王者榮耀》在中國的玩家人數更是非常之多，到底中央對遊戲的管制要去到那個程度呢？

未成年玩家遭殃

《王者榮耀》5 月 15 日在官網貼出公告，指將會加入新的「未成年人防沉迷新規」，針對對象正是 18 歲以下的玩家。這次的限制集中在遊玩時間﹑課金數量：

1﹑未成年玩家每日 10 pm 至翌日 8 am 禁止遊玩 2﹑法定假日每日限玩 3 小時；其他日子每日限玩 1.5 小時 3﹑遊戲模式限制：iOS 遊戲模式下，同一部手機 15 天內累計時間不可超過 1 小時，並且不能課金 4﹑未滿 8 周歲不得課金；8 - 16 周歲單次上限 50 元，每月上限 200 元；16 以上未成年玩家單次 100 元，每月 400 元人民幣課金上限

未成年玩家將被嚴格限制遊玩《王者榮耀》的時間（官方圖片）

截稿前，「騰訊遊戲」的其他手遊也仍沒有同樣的限制公告（《王者榮耀》官網截圖）

實名認證帳戶

中國玩家開設遊戲帳號時，大都已綁定微信帳號，即直接做實名認證，所以能在這方便著手限制未成年玩家。同時，《王者榮耀》對遊客帳號的限制更勝未成年玩家，防止他們不停重開遊客帳號遊戲。但其實這個限制仍有漏洞，並非完全沒有應對方法，目前「騰訊遊戲」應該未有能力分辦出，未成年玩家有否正借用成年玩家的帳號。如此方向推想，中國會否出現新的市埸：放售／租用帳號圖利？有關方面相信亦會繼續跟進吧。

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資料來源：騰訊遊戲