Switch改機惡夢！任天堂最強法務部怒告破解零售商 勢賠到出血

主機遊戲一直都拖著破解版的影子，特別是以往網絡不流通的時期。而近一﹑兩代的主機，由於遊戲大多都主力線上連線遊玩，但破解版的限制正是失去線上遊玩的功能，因而破解版的影子已經淡化很多。同時，遊戲光碟的二手交易也令破解版免費遊戲的吸引力大減，畢竟破解是伴隨風險和繁複的程序。可是，任天堂和其他主機相比，盜版的問題好似較嚴重，或和 Switch 較多遊戲是單機遊玩有關。不過，任天堂從未減慢打擊盜版的步伐，近日也再次出動「最強法務部」起訴盜版零售商。

Team Xecuter

Switch 主要的破解工具是「Team Xecuter」，玩家透過購買「Team Xecuter」的修改工具，破解 Switch 的保護系統，讓玩家可以遊玩到盜版遊戲。任天堂 5 月 15 日入稟俄亥俄和西雅圖法院，起訴多個銷售破解工具的零售商。第一宗針對 UberChips 的網主 Tom Dilts Jr，第二宗則同時向多人發出起訴，而他們都是各個網站的主理人，以及都有參與出售「Team Xecuter」破解工具。

任天堂SWITCH、LITE遭破解 GAME場行家：玩「老翻」得不償失

「任天堂最強法務部」在官司上的勝率真的不能看輕

最強法務部

任天堂對於公司的版權有極大的保護，不太允許有侵權的行為，而盜版遊戲也一直是他們打擊的對像。而任天堂的律師團隊，已經多次在法庭上贏訴，因此在玩家間有「最強法務部」之稱。今次的起訢中，任天堂指出「Team Xecuter」是讓玩家可以繞過 Switch 的保護措施，從而下載未經授權的系統，並且遊戲盜版遊戲。根據 Polygon 的報導，Switch 破解工具售 47.99 美元（約 $372），任天堂指這對公司造成巨大的傷害，因此要求每名被告要為每個侵權行為賠償 2,500 美元，以及永久停止出售破解工具的網站的營運。

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+ 3 + 2

任天堂 vs「Team Xecuter」

早在 2018 年，任天堂就向加州一名男子提出訴訟，該男子正是用「Team Xecuter」替付費的玩家破解 Switch，以及出售「Team Xecuter」破解工具獲利。而這埸官司的結果，同業是以任天堂訴告終，該男子被禁止出租、出售和提供任天堂未經授權，而受版權保護的產品。這次起訴的結果，或也會是最強法務部的勝仗，但要完全打擊盜版問題，看來也仍未到終點，畢竟「Team Xecuter」在多次卷入官司後，也仍未消失。

資料來源：Polygon