Facebook 用戶個人私隱網上被兜售　總共 5 億個香港用戶未能倖免

Facebook 早前才因為站外動態跟第三方分享用戶資料而為人詬病，日前又再傳出，有達 5 億用戶個人私隱被放在駭客網站上兜售，香港的用戶亦不能倖免。到底災情有幾嚴重？以下就為大家分析。

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根據資訊保安網站HackRead的報道，有駭客正在兜售來自 82 個國家，總數達 5 億個 Facebook 用戶的個人資訊，有關駭客由今年的 5 月 15 日開始兜售有關資料，一次過購買全部 5 億個用戶的資料庫，價錢僅為美金 $30,000（約港幣 $232,605）。

駭客兜售的個人資料包括：

名字 性別 地點 城市 姓氏 工作 婚姻狀態 手提電話 電郵 Facebook 帳戶連結

Facebook 站外動態出賣個人私隱 教你更改設定保障自己

早前 Facebook 被揭發站外動態功能出賣個人私隱，其實已經為一眾用戶敲響警號。今次達 5 億用戶資料在網上出售，更顯出在 Facebook 上個人私隱如何不受保障。駭客聲稱有關資料庫的個人資料是從 2019 年 11 月至 2020 年 5 月之間取得，除了用美金 $30,000 購買全個資料庫外，買家亦可以選擇以美金 $1,500（約港幣 $11,630）購買 1 百萬個用戶、美金 $450（約港幣 $3,490）購買 10 萬個用戶等「優惠組合」！

↓HackRead 早前獲得資料庫的樣本↓

另外，今次受牽涉的香港 Facebook 用戶，竟然高達 290 萬！另外澳門、新加坡亦分別有 41 萬及 300 萬用戶受牽連，就連不可能合法使用 Facebook 的鄰近地區，亦有 67 萬受害人，可見大家在 Facebook 分享及上載個人資訊，實在要格外留神。

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