Facebook新備份工具可轉移相及片至Google Photos　如何才可使用?

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【Facebook推媒體備份工具轉移照片及影片至Google Photos】2018年，Facebook公佈過一項名為「Data Transfer Project」的開源（Open-source）數據轉移平台項目；其官網更列出Facebook、Twitter、Apple、Google同Microsoft的標誌，意味深遠。如今Facebook終於推出可以將用家擁有的媒體轉送至Google Photos的全新備份具。

短期內，美國和加拿大的Facebook用家可率先使用Facebook一項全新的媒體備份工具，將其帳戶上的照片及影片備份至Google Photos相冊服務。（點擊放大圖片細睇詳情）：

這個嶄新的數據back up工具必須從Facebook的「設定」頁入手。（pocketnow）

由上圖可見，這個嶄新的數據back up工具必須從Facebook的「設定」頁入手：打開「設定」 >點選「Your Facebook Information」（你的Facebook資訊）>點選「Transfer a Copy of Your Photos and Videos」（傳輸照片和影片的副本）。

開始備份前，Facebook會進一步要求用家提供個人憑據如密碼等。完成此操作後，用家可點選「Choose Destination」（選擇目的地）下拉選單，然後點選「Google Photos」以傳輸照片和影片。

Facebook圖解（點擊放大圖片細睇詳情）：

暫未知道香港Facebook用家何時可以使用。要注意的是，用家想利用此工具back up媒體檔案，必須關聯Google帳戶，並提供必要之訪問權限來傳輸數據。目前為止Google Photos是唯一可以儲存Facebook媒體的服務，但Facebook承諾將來會有更多公司加入數據傳輸項目。

資料來源：pocketnowFacebook

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