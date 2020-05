Facebook新備份工具可轉移相及片至Google Photos　如何才可使用?

【Facebook推媒體備份工具轉移照片及影片至Google Photos】2018年,Facebook公佈過一項名為「Data Transfer Project」的開源(Open-source)數據轉移平台項目;其官網更列出Facebook、Twitter、Apple、Google同Microsoft的標誌,意味深遠。如今Facebook終於推出可以將用家擁有的媒體轉送至Google Photos的全新備份具。

短期內,美國和加拿大的Facebook用家可率先使用Facebook一項全新的媒體備份工具,將其帳戶上的照片及影片備份至Google Photos相冊服務。(點擊放大圖片細睇詳情):

這個嶄新的數據back up工具必須從Facebook的「設定」頁入手。(pocketnow)

由上圖可見,這個嶄新的數據back up工具必須從Facebook的「設定」頁入手:打開「設定」 >點選「Your Facebook Information」(你的Facebook資訊)>點選「Transfer a Copy of Your Photos and Videos」(傳輸照片和影片的副本)。

開始備份前,Facebook會進一步要求用家提供個人憑據如密碼等。完成此操作後,用家可點選「Choose Destination」(選擇目的地)下拉選單,然後點選「Google Photos」以傳輸照片和影片。

Facebook圖解(點擊放大圖片細睇詳情):

暫未知道香港Facebook用家何時可以使用。要注意的是,用家想利用此工具back up媒體檔案,必須關聯Google帳戶,並提供必要之訪問權限來傳輸數據。目前為止Google Photos是唯一可以儲存Facebook媒體的服務,但Facebook承諾將來會有更多公司加入數據傳輸項目。

資料來源:pocketnow、Facebook