Watch Dogs 黑客不只是遊戲？專家：輕易駭入遙控炸彈﹑電腦鏡頭

在主機遊戲《Watch Dogs》中，玩家會扮演一名黑客，利用各種黑客技術，入侵不同的電子產品達到目的。由於現今社會大多數的物品都和電子脫離不了關係，所以遊戲中的黑客只要用一部手機就能「呼風喚雨」，甚至令電箱短路爆炸。但到底這只是遊戲，還是現實黑客也能做到呢？

專家分析遊戲內容

遊戲世界中，能容納天馬行空，但這些想法背後大多有現實基礎作支持。外國最近流行找各個行業的專家去分析遊戲內容的合理性，如之前找來美國海軍陸戰隊隊員，分析《COD：Modern Warfare》的遊戲設定，當時他們指出玩家會把槍口對準隊友是極大的錯誤等有趣的評論，在玩家間也引起極大的回響。今次 Gamology 再找到美國隱私和安全研究人員，分析《Watch Dogs》的黑客技巧是否可行。

玩家要利用黑客技術駭入不同的裝置上，強行操作它們達到目的（《Watch Dogs》遊戲截圖）

所有電子裝置都可以駭入？

這名美國隱私和安全研究人員 Kamkar 在影片中表示，《Watch Dogs》中玩家駭入控制系統操作，在現實中是完全可行的。如遊戲中最常用的駭入電子門鎖﹑交通燈訊號﹑汽車控制系統，甚至是電子遙控炸彈。基本上都是發出正確的 RF 無線頻率或用暴力破解法 (Brute-force attack)，就能操作。有趣的是，Kamkar 指出交通號誌的紅外線系統一般都設定在特定的波長上，同時和救護車、警車或消防車上的警報使用同一對應頻率，因此當這類車種行近某地段時，就會自動更改交通燈號。

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黑客可令配電箱爆炸？

《Watch Dogs》中另一個很常用來分散敵人注意的方法，就是駭入配電箱，令其短路爆炸。Kamkar 認為要駭入配電箱應該不是問題，但要令其爆炸的可能性較低，因為就算發生短路，這類裝置也有斷路器防止爆炸。同時，遊戲中引爆汽車的做法同樣是不太可能，除非車上本身有爆炸品。

手機電腦大多內置鏡頭，最好的做法就是日常使用時，把它遮住（Gamology 圖片）

駭入視訊鏡頭在現實中也可行，而且很簡單（Gamology 圖片）

手機﹑電腦鏡頭被入侵的處理方法

玩家可以在《Watch Dogs》駭入他人的手機﹑電腦和電子監視器，觀察他人的行為，Kamkar 也表示這是現實中能做到，而且很容易做到的事情（對黑客來說）。大部分的監視器和視訊鏡頭在使用時，都有燈號顯示，如用戶身邊的鏡頭無故亮起燈號，就要小心是否被人啟動。不過 Kamkar 指出，其實有方法可改寫裝置上的軟件，令燈號不會亮起。這時，Kamkar 教授最簡單對付視訊鏡頭是否被駭入的問題，就是直接遮住它。沒錯，這是美國隱私和安全研究人員也推薦，而且原始實用的方法。