【父親節2020 禮物】6月21日是重要日子，提提各位是父親節大日子！除了聚餐，一份禮物表達心意不可缺少，〈科技玩物〉嚴選10款有型爸爸必備兼實用Gadgets禮物：Airpods Pro、Sony、Sennheiser無線耳機、電鬚刨、運動手錶等，總有一款適合型爸！

爸爸再不是老的代名詞，配適合衣著加潮物絕對是「型爸」！【Pakutaso 圖片】

Airpods Pro：必備潮物Airpods Pro，首次配備主動抗噪（Active noise Cancelling / ANC）遏阻低頻噪音的蘋果入耳式耳機，戴上耳機後配合iPhone可透過「耳塞服貼程度測試」調整 Airpods Pro 舒適度，音色方面表現力尤其低音輸出比兩代Airpods更出色，支援iPhone及Android手機（部分功能只支援iPhone操作）。 （售價： HK$1,999）

Sennheiser MOMENTUM 2 True Wireless無線耳機：專業錄音級品牌Sennheiser推出的防水真無線耳機 MOMENTUM 2，續航時間長達8小時，音色方面以品牌的專業技術調整，降噪表現力更強，耳機保留輕觸式控制，支援Google Assistant 或 Apple Siri語音控制。 （售價：HK$2,399）

Sony WF-XB700 無線耳機：Sony推出WF-XB700無線耳機，續航力可維持18小時（充電1次續航9小時），讓爸爸有更多時間沉醉Sony自家 「EXTRA BASS」重低音，而防水等級達 IPX4 保護，有效防雨水及汗水入侵。（售價：HK$1,090）

Braun Series 1 150s充電式電鬚刨：德國白朗推出的電鬚刨素來都是男士必備，Series 1系列中的150s充電式電鬚刨，擁有 IPX7 全防水級數，可直接用水清洗超薄網膜及刀頭；支援100V-240V世界電壓方便旅行使用，充電一次可連續使用20分鐘，機背設有長毛髮修剪器，留有耳鬢的爸爸更容易修整。 （售價 HK$398）

Dyson V11 無線吸塵機：新一代爸爸亦愛整潔家居，尤其現時疫情下更講究清潔，最新Dyson V11無線吸塵機亦照顧用家及家居需要，備有智能LCD螢幕顯示使用狀態、電量顯示剩餘時間等，提示充電及清理塵桶，並有簡單使用方法顯示， V11 的摩打亦追加降噪，比上代V10操作更寧靜但不減吸力。（售價HK$5480-5,980）

Samsung Galaxy Tab S6 Lite：潮爸愛知天下事，一部 Tablet 更方便上網、接收資訊Tablet，Samsung 推出的 Galaxy Tab S6 Lite，P610 Android平板擁有10.4吋 1600萬色彩TFT螢幕（WUXGA+ 2000X1200解像度）、內置128GB容量（支援microSD擴充最高1TB容量）、8百萬像素後鏡頭及5百萬像素前鏡頭，內置電量達7,040mAh並支援S Pen專用觸控筆，繪畫、寫作等提供型爸更多新「技能」！（售價 HK$2,988 WiFi版 、HK$ 3,488 Wifi+LTE版）

除了以上，編輯部亦有5款今年最潮、最適合型爸用的Gadgets，手機、運動手錶、遊戲軚盤甚至按摩槍都有！【點圖放大睇介紹】