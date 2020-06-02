iOS 13.5現重大漏洞！蘋果急推iOS 13.5.1更新封Jailbreak

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【iOS 13.5.1更新】今天（6月2日）有關蘋果（Apple）的新聞，除了可使用八達通功能，還有釋出「重要安全性更新」iOS 13.5.1，據報旨在修復Unc0ver「越獄（Jailbreak）」使用的漏洞。

蘋果於5月20日推出iOS 13.5，包括新增「密碼捷徑」讓用家配戴口罩時，於配備Face ID的iPhone或iPad上更快取用密碼欄位解鎖裝置，以及加入「暴露通知 API」支援公共衛生機構的COVID-19接觸追蹤App。

相關報道：升iOS 13.5有驚喜！iPhone續航力比併話你知邊部舊機可瞬間變勁

↓↓↓ iOS 13.5主要更新如下 ↓↓↓

+2

不過蘋果釋出iOS 13.5後，unc0ver越獄團隊宣布推出unc0ver 5.0.0，iOS 11以至iOS 13.5所有系統版本iPhone都可使用，意味大部份iPhone都可「越獄」。

（Apple）

今次蘋果兩周內把iOS 13.5升級至iOS 13.5.1，就修正了unc0ver越獄的漏洞，蘋果亦建議所有使用者安裝。

蘋果同時發布了iPadOS 13.5.1更新。

資料來源：蘋果

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」

（Apple）

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。

iPhone八達通實測10大疑問解難：冇電點用？門禁／交津可否轉移
八達通Apple Pay推出　iPhone、Apple Watch 1分鐘加八達通教學
升iOS 13.5有驚喜！iPhone續航力比併話你知邊部舊機可瞬間變勁
iPhone 12 6.1吋率先於7月開始量產　早過其他型號原來關螢幕事？
Android小心！一張圖片隨時死機　三星、Google高危！華為免疫？
iPhone、iPad爆安全漏洞！5億用戶或被Hack　德國資安局教1招解決
K Kwong逐一點評14款香港品牌口罩　Watsons、HKTVmall質素如何？
免費超易用退地App！一鍵快速去除或更換背景加疊層、文字和圖片
iPhone 私隱秘技教學　自動關閉瀏覽器隱藏相片等 4 招保私隱
iPhone 12未出13代已曝光？「四筒」相機佈局使用超高像素鏡頭？
iPhone 聽 MOOV 24bit 高清串流攻略 Fender AE1i 聽歌三神器套裝
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。