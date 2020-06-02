iOS 13.5現重大漏洞！蘋果急推iOS 13.5.1更新封Jailbreak

【iOS 13.5.1更新】今天（6月2日）有關蘋果（Apple）的新聞，除了可使用八達通功能，還有釋出「重要安全性更新」iOS 13.5.1，據報旨在修復Unc0ver「越獄（Jailbreak）」使用的漏洞。

蘋果於5月20日推出iOS 13.5，包括新增「密碼捷徑」讓用家配戴口罩時，於配備Face ID的iPhone或iPad上更快取用密碼欄位解鎖裝置，以及加入「暴露通知 API」支援公共衛生機構的COVID-19接觸追蹤App。

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不過蘋果釋出iOS 13.5後，unc0ver越獄團隊宣布推出unc0ver 5.0.0，iOS 11以至iOS 13.5所有系統版本iPhone都可使用，意味大部份iPhone都可「越獄」。

（Apple）

今次蘋果兩周內把iOS 13.5升級至iOS 13.5.1，就修正了unc0ver越獄的漏洞，蘋果亦建議所有使用者安裝。

蘋果同時發布了iPadOS 13.5.1更新。

資料來源：蘋果

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」。

（Apple）

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」。

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。