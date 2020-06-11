Shure AONIC 50降噪無線大耳機試聽：20小時長氣袋隔音一流

【Shure AONIC 50 評測】耳機傳統大牌Shure近期積極推出AONIC新品，其中無線全罩式AONIC 50屬於久違的大耳機，用得耳罩都是希望與外界隔絕能細味音樂的人，擁有可調較環境聲效模式及降噪模式的AONIC 50，相信能符合大家要求。

Shure這個品牌已不必多作介紹，其產品向來質素穩定而且粉絲群也非常龐大，最新的AONIC 50試玩過後感覺絕不失禮，依舊有強烈的品牌特色，尤其中音人聲突出的調音。我們先說說外形，啡色的軟皮看上去可稱為「朱古力色」，其外觀十分厚實，有著成熟高雅感。耳機外皮手感很舒適，因其柔軟性戴上耳朵超過一小時也沒有不舒服，只是耳機本身有一定分量，可以戴多久則因人而異。而和傳統有線耳機最大分別，當然是AONIC 50作為無線藍牙耳機，沒有了耳機線的拘束，但必要時也能插回耳機線使用，這令用家多了一個選擇。

Shure AONIC 50官方定價：HK$3,878（胡劍威攝）

操作方面，AONIC 50除了機身有實體按鈕外，還可以用手機APP來控制，用家手機安裝了「ShurePlus Play」便可使用程式設定主動降噪和環境模式的數值，能夠隨時切換聽得見和聽不見外界聲音，作為全罩式耳機其隔音能力十分高，基本上身邊人談話都完全聽不到。此外，在APP內還可以調節EQ等化器及查看耳機電量，不過AONIC 50續航力高達20小時，一般情況下外出都沒有必要理會電量問題。

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+ 5 + 4 + 3

AONIC 50顧名思義來算其50mm超大驅動單元，內置高級耳機擴音器，並支援多種編碼如aptX、aptX HD等高清格式，試聽時一打開降噪功能基本上已完全靜音，只會聽到耳中的歌曲，可以好好享受到無阻的音樂世界，低音濃厚圓滑加上Shure偏好清楚的中音，對應任何種類音樂AONIC 50都發揮理想，而筆者則推薦用來聽演唱會或有管弦樂作底的歌曲，可以明顯感受到廣闊的空間感。