AirPods 3 發售日外型資訊　神準分析師郭明錤大預言

AirPods 3 在 AirPods Pro 推出之後，似乎成為了一件跟我們很遙遠的產品。不過最強 Apple 分析師天風證券國際的郭明錤，近日就透露了有關 AirPods 3 的發售消息，而且設計上更有令人意想不到的改動！

AirPods 3 即將投入生產！自從 AirPods Pro 推出之後，市場不斷盛傳 AirPods Pro Lite（名字怪怪的... 專業的輕量版？）、AirPods Pro Studio 等產品，似乎大家已經將 AirPods 3 這個正式系列的繼承者拋諸腦後；除了 Apple 沒有忘記之外，大概還有最強 Apple 分析師天風證券國際的郭明錤還沒有忘記吧！

AirPods 3 預計 2021 年上半年推出市場，而且將會改用 AirPods Pro（圖）設計。（林勇攝）

根據AppleInsider的報道，郭明錤在近日對投資者的報告中表示，AirPods 3 如無意外應該會在 2021 年的上半年度推出。另外郭明錤相信，AirPods 3 的設計很大機會跟 AirPods Pro 類似，一改正統 AirPods 系列的外型。

↓ AirPods 2 及 AirPods Pro 外型 ↓

+ 7 + 6 + 5

其實對於不少用戶來說，AirPods 系列是市場上少數非入耳式，而質素不俗的全無線耳機，未知一般 fans 對於改用 AirPods Pro 設計的 AirPods 3 是否受落。郭明錤預計 2021 年 AirPods 系列的總銷量會對比上一年上升 28%；而今年度的 AirPods 總銷量，郭明錤相信疫情的影響將會隨第二季度結束而減退，而且「Back-to-School」優惠及零售商清貨等，將推動第三、第四季的銷量，所以對 2020 年度 AirPods 全年總銷量的 9 億 3 千 8 百萬的預測維持不變。