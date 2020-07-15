早前報道Apple 用家的iPhone升級 iOS 13.5.1 後，陸續出現耗電量急升個案，部分個案更被Apple Music服務 / 音樂app，即使沒有在使用，也在背景用去iPhone 95％電量；Apple官方承認問題確實存在，並建議一個方法解決耗電問題，而編輯部亦有12項解決這問題的方式供大家參考。

【Daniel Canibano＠Unsplash圖片】

發現Apple Music耗電災難首先由Macrumors開始報道，有用家在Reddit討論區中的iPhone區中報告災情，內容指由Apple官方提供升級、將iPhone升級至iOS 13.5.1後，發現包括 iPhone 11 / iPhone X 閑置時等均突然變得非常耗電，最嚴重的是報告用家均未有使用Apple Music服務或開啟音樂app，在背景中更消耗95%電池容量。另一科技網站Apple Insider表示，iPhone耗電問題並不涉及機型，只要升級iOS 13.5.1後也有機會受影響。

重溫報道：iOS 13.5 Apple Music音樂耗電「災難」

早前網民截圖，Apple Music即使在未使用情況下，背景亦會自動運作消耗電量 【Reddit截圖】

蘋果：問題存在 解決方法只得一個

日前 Forbes報道，蘋果已確認兩個包括iPhone及iPad的嚴重問題，其中一個涉及Facebook SDK問題令部分常用App：Tiktok、Spotify、Tinder、Pinterest等出現閃推（彈app），問題在上星期經已收復；蘋果回覆 Forbes 指，iOS 13.6 正式版準備本星期推出，但同時對Apple Music耗電的解決方法只有一個：將iPhone重置為原廠設定！雖然這是核彈級問題終結方法，但載有大量資料的用家要重置所有設定將是一項非常艱鉅任務，以下編輯部建議12個解決Apple Music耗電問題方法，不妨參考。

▼ 必學 iOS 13.5.1 耗電解決法+慳電12式 【點圖放大】▼

+ 9 + 8 + 7

▼▼ 相關圖輯：升級iOS 14十個理由【點圖放大】▼▼

+ 7 + 6 + 5

▼▼ iOS 14 iPhone支援型號 【點圖放大】▼▼

+ 12 + 11 + 10

▼▼ iPadOS 14 支援iPad型號 ▼▼

+ 10 + 9 + 8

▼▼ 相關圖輯：Apple WWDC 2020 六件大事▼▼