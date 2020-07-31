網民數WhatsApp七宗罪　貼圖功能差　Dark mode不夠Dark 還有...

香港好多人會使WhatsApp，可是這個幾乎和智能手機同步面世的通訊APP始祖，經過多年卻仍有很多不足，近日網上討論區Lihkg（連登）就有網民發帖大罵WhatsApp不好用，帖子得到很多人認同，大家都提出了一些問題和希望官方改進的地方，本文就歸納了大家意見數出7項最令用家不滿的重點。看看各位又認同嗎？

隨住智能手機發展，LINE、Telegram、Signal、Snapchat等擁有不同強項的通訊陸續出現，反觀作為始祖的WhatsApp卻跟不上大市，很多基本功能都沒強化，有連登網民就痛罵指出WhatsApp只是在香港市佔率高，身邊朋友都用才逼住一齊用，其實一點都不方便，更呼籲大家一齊棄用……

WhatsApp面世多年但其功能已漸漸不及後來推出的LINE、Telegram、Signal、Snapchat等APPS。

👇👇👇WhatsApp唔好用！點圖看網民力數其七宗罪👇👇👇

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連登仔齊齊聲討WhatsApp，其實所言極有道理，特別是Android和iOS兩者不能互通是最不方便。

同場加映：即學即用WhatsApp兩大新功能「動態貼圖、QR code交友」5分鐘學識

WhatsApp近來推出新功能，包括動態貼圖（Animated Stickers）以及 QR Code 交友功能在日前更正式實裝，只不過就並非人人識用，點圖教你操作步驟。👇👇👇

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