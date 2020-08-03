位於日本東京的「SEGA秋葉原2號館」（セガ秋葉原2号館）多年來也是ACG迷聖地，更是當區地標性的娛樂中心，不少香港人都去過。可是受到新冠肺炎疫情所累，官方宣布該館將於8月30日正式結業，消息震驚各界，沒想到如此多人去潮聖的地標也敵不過疫情，實在令人惋惜。

據日本傳媒報道，因東京緊急命令而剛於6月中才重開的SEGA秋葉原2號館將營業至本月尾關閉，這座位於秋葉原最熱鬧的中央通上之建築，當地人形容失去它將會徹底改變秋葉原的景貌。原名為「SEGA秋葉原GiGO」於2017年改名的SEGA秋葉原2號館，除了遊戲機中心外還集合了很多娛樂消閒的設施，無論對日本人或遊客都是很熱門的旅遊點，多年來更盛載了不少人的ACG回憶，幾乎所有人來到都必定會做以下10件事，不知你又試過沒有？

全球ACG迷充都想去的SEGA秋葉原2號館也敵不過新冠肺炎疫情而要結業……（網絡圖片）

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