【電競耳機 選購推介】市面上電競耳機五花八門，亦有貴有平不同售價；「數碼敗家指南」一連兩集介紹電競耳機有關選擇方面的8大疑難排解及7大關鍵字，這次推介市面上有售電競耳機，除了有齊前兩星期介紹過的選擇竅門外，亦有$300以下平價入門選擇！

👇👇電競耳機選擇多，以下介紹7款頂級電競耳機，包括常見品牌Logitech、Razer，亦有音響界Sennheiser 專業耳機踩過界電競款式，附售價及介紹👇👇

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👇👇 入門級電競耳機亦非池中物，以下8款電競耳機平價入門版由百多元至六百元， 部分更有模擬環繞聲、支援手機遊戲，一耳機走天涯【點圖睇售價及介紹】👇👇

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👇👇 選購電競耳機 與一般耳機略有不同，除著重音質外，收音咪溝通、音場定位等都主宰電競耳機質素；以下為選購電競耳機的7大關鍵字，附詳細解說【點圖放大睇】👇👇

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👇👇重溫新手選購電競耳機會遇上8大疑問，點圖放大逐點解拆附詳細解說👇👇

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【數碼敗家指南】數碼產品及周邊有好多種，售價高昂，不等於一定精緻、出色，可能只是虛有其表，等「水魚」上門。本欄宗旨是，敗家都要物有所值，做個精明消費者。