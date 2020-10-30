Samsung Note 20 系列首發新一代Corning Gorilla Glass Victus，它的防摔能力從上一代的1.6 米提升到了2米，而且防剮蹭能力也有著不小的提升。 2米，這個數字已經超過了絕大部分人的身高，這意味著在日常生活中手機不慎摔碎的機率離0%越來越近了，我們是不是能放棄防摔的手機殼、鋼化膜了呢？

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為防摔而生的手機殼

手機殼這個物件是什麼時候出現的，現在已經很難考究了，但它真正的火爆，是從智能手機時代開始的，或者說是從iPhone 開始。畢竟功能機時代，以質量著稱的Nokia稱皇，沒有多少人願意給能擋子彈的手機再加一個累贅。

iPhone 的出現改變了這一情況，在喬布斯看來，手指就是最好的交互工具，通過多點觸控我們能更好的與手機交互。借助App Store，小小的3.5 吋屏幕幾乎展現了無限的可能，同時也促進了其他手機廠商跟進這一設計，在Apple、Google、手機廠商們的共同努力下，觸控屏終究還是取代了功能機的小屏幕+按鍵。

觸控屏雖好，但也帶來了問題，畢竟屏幕變大了，更容易被劃傷或摔碎，手機殼最初正是為了防止手機摔壞而出現的，畢竟屏幕碎了要花費幾百甚至上千元換一塊屏幕，對絕大部分人來說都是肉疼的。

手機廠商們也不是沒想過解決這個問題，早在初代iPhone 發布前喬布斯就在市面上物色一種既防刮，又具有一定抗率性的玻璃材料。最終，喬布斯找到了康寧公司（Corning）的CEO 溫德爾維克斯（Wendell Weeks），康寧向喬布斯展示了一個已經封存數十年的技術原型，誕生於1962 年Chemcor 玻璃，但當時康寧因為生產良率、價格高等原因無法大量生產。

▼▼▼相關圖輯：Samsung Galaxy Note 20屏幕用新玻璃 兩米跌落地都唔會爆▼▼▼

在喬布斯極力勸說下——「你們能做到的，動動腦子，你們能做到的」，康寧最終還是做出了現在我們熟悉的康寧大猩猩玻璃，它因為具備高抗摔性和抗剮蹭性而被手機廠商們廣泛使用。

此前大猩猩玻璃第6 代的防摔能力最高也只能做到從1.6 米處多次跌落不摔碎，而據康寧介紹最新的大猩猩玻璃Victus ，能做到從2 米出多次跌落不會摔碎，防刮蹭能力也有一定提升，Samsung Galaxy Note 20 系列是首發使用大猩猩玻璃Victus 的手機。這意味著，在數量最多的1.5-2 米的身高段內，康寧大猩猩玻璃從過腰的防摔高度提升到了過頭，對日常常見的手機掉落場景來說，手機摔碎的概率和0 % 越來越近。那我們是不是用不上手機殼了？

答案是否定的。

先不說康寧的實驗數據和現實情況的差異，手機殼本身的價值也不僅限於防摔了。愛范兒編輯部內就曾討論為什麼要給手機戴殼的話題，答案五花八門，有的說「為了賣二手，幾乎每一次賣二手回血時都會後悔沒有早點戴殼」、有諸如「當你花了好幾百塊換屏幕之後就會老老實實戴上了」、其他還有為了好看……

愛范兒官方微博投票（微博截圖）

愛范兒官方微博也在微博發布了同樣的投票調研，除了防摔，還是有不少人選擇了為手感而戴殼、為了好看而戴殼。

為手機戴殼的理由已經不止防摔了

在電商平台搜索手機殼，排在前列的產品中，一個產品單月銷量破萬乃至數十萬是常見現象，在微博、知乎等社交媒體平台也能看到不少分享手機殼的內容，作為電商平台的常青品類，買手機殼的人真的很多。

和我們發起的微博投票結果一樣，絕大部分人買手機殼都是為了防摔。而手機殼品類中最普通要屬透明色的清水殼了，具備一定的防摔作用，還能盡可能地展現手機後殼，再加上它的價格低，一度是電商平台銷量最高的手機殼品類之一。不過由於清水殼大多使用TPU 塑料材質，長時間使用容易氧化發黃，失去了原有透明特性，淘汰率高、不好看等原因，讓它退出了歷史舞台，售賣和使用清水殼的人越來越少。

iPhone XR配上清水殼（愛范兒授權使用）

此外還有矽膠軟殼、硬殼產品，軟殼手感比較舒適，但一般來說加厚硬殼的防摔效果會更好一點。除防摔之外，追求好手感是購買手機殼的另外一個重要原因，像一加就經常會推出砂岩、克維拉、矽膠等材質的官方手機殼。除了矽膠殼，克維拉材質比較親膚，摸起來會稍微滑一點，砂岩則摸起來有磨砂質感。

而且由於現在手機大多都支持無線充電，玻璃材質成為了手機後蓋的最優解之一，但幾乎固定的材質，手感也趨同，如果手機比較薄的話，使用玻璃就會很滑，很容易摔出手，戴上一個磨砂的殼不僅能防滑、防摔，還能有不錯的手感。

再就是為手機殼的顏值買單了，電商平台上有不少專門的手機殼創意店鋪，它們大多依靠手機殼背部的定制設計吸引用戶購買，而像Casetify 、Evutec、Native Union 等手機配件品牌除了原創設計，也會在手機殼上嘗試應用不同的材料，例如皮質、大理石材質等等。

手機配件品牌除了原創設計，也會在手機殼上嘗試應用不同的材料，例如皮質、大理石材質等等。（instagram@Casetify）

前段時間《隱秘的角落》劇集大火，也帶動了一批刻字手機殼的熱銷，尤其是劇中男主角秦昊同款的「一起去爬山嗎」刻字手機殼，熱門台詞「我還有機會嗎」手機殼。

此前還有「今日暴富」、「美女」、「發發發」式的刻字手機殼。這種刻字式的手機殼往往會作為個人的表達方式之一。不過這種熱潮來得快去得也快，一方面是因為熱點不可持續，另一方面是因為手機殼設計實在是太容易被抄襲盜版了，一個殼火了之後，就會有許許多多相似的殼出現在線上線下的店鋪中。

在購買手機殼時也存在不少困境，在愛范兒辦公室就有一位手持iPhone 8 的方姓編輯，吐槽舊款手機想要找到一個好看的手機殼十分艱難，逛來逛去還是新款iPhone 的手機殼最多，這背後恐怕還是因為手機殼廠商為盈利考慮。

儘管舊款手機也有換殼需求，但新機開賣和手機殼購買幾乎是一件同步的事，買完手機直接買手機殼的案例並不罕見。

▼▼▼手機殼款式種類多不勝數▼▼▼

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iPhone 都如此了，Android 就更慘了，由於Android 手機產品類型眾多，手機按鍵、相機凸起位置並不完全一樣，手機殼廠商在生產裝配環節需要多次調整才能保證手機殼空位對齊。這就造成了中低端Android 新機可選擇手機殼數量比旗艦更少，而iPhone 每一代銷量都不低，再加上iPhone 每一代外觀設計變化並不會很大，手機殼廠商在生產環節可以省下成本。

iPhone 手機殼的數量和類型相比Android 還是會更廣，愛范兒就有一位運營同事表示，他從三星換到iPhone 的其中一個原因就是iPhone 好看的手機殼太多了。除了數量上的超越，iPhone 手機殼在定價上也會比Android 更高，售價 1,500 元以上的Android 手機殼十分少見，但iPhone 手機殼還是有的，比如售價為 3,700 元的LV iPhone 11 Pro Max 保護殼。

手機殼是時尚產品

LV 推出的首款iPhone 保護殼要追溯到2016 年，當時LV 在時裝活動上展示了iPhone 7 系列LV 手機保護殼，除了常見的logo 印花款外，LV 還推出以旗下經典箱包為靈感的EYE- TRUNK 手機殼，售價高達 11,800 元。

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除LV 外，Chanel 、 Dior、Gucci 等時尚品牌都推出過iPhone 手機殼單品，而且這些時尚品牌並非是嘗試，而是長期推出手機殼產品，像LV 和Chanel 的官網上都有相關產品展示。

隔壁Apple Watch 也曾希望通過與時尚品牌們的合作把自己打造成一款時尚奢侈品，但以目前的情況來看，這一策略是走向了失敗，Apple 官網在售的時尚品牌合作錶帶僅有愛馬仕一家，遠不如LV 、Chanel 等品牌提供的豐富。

儘管這些品牌沒有公佈銷量數據，但從它們持續推出新品的節奏來看，至少是認可這一品類的，時尚品牌Jeremy Scott 創始人Scott 就認為手機殼是打入年輕市場的敲門磚。

在接受《華爾街日報》採訪時Scott 說到：

即便部分粉絲或普通大眾可能買不起Jeremy Scott 的東西，與他們保持密切的聯繫和互動也非常重要。就像很多女孩子的第一件奢侈品單品是口紅一樣，iPhone 手機殼也可以成為年輕人的入門級名牌產品。 Jeremy Scott 創始人Scott

手機，作為我們最親密的工具產品， 無論是出行、還是工作、甚至上廁所，當手機不在身上時，總是很容易產生焦慮感，而社交應用、短視頻應用與生活、工作的強綁定也讓手機使用時間越來越長。

在我們的生活中，它出現的次數和頻率越來越高，並不低於箱包產品，但歸根結底手機還是一款工業生產的產品，標準化、一致化是它最明顯的特點，並無法提供個性定制，以彰顯個人的個性。

英國知名設計師Anya Hindmarch 就曾指出iPhone 太常見，很多人都想讓它變得有個性（instagram@Casetify）

手機殼的出現解決了這一問題，極強的可塑性和定制化性，讓人們可以通過手機殼裝飾自己的手機。而不同造型、不同材質的手機殼作為會經常外露的包裝配件，一定程度上也定義了拿著手機殼的你我。

英國知名設計師Anya Hindmarch 就曾指出iPhone 太常見，很多人都想讓它變得有個性一些的觀點，諮詢公司Vivaldi 的顧問Jenifer Ekstein 也表達了類似的觀點：

現在手機和手袋一樣，都是作為配飾出現，消費者可以時不時為手機換件衣服，這也是一種自我表達的方式。 諮詢公司Vivaldi 的顧問Jenifer Ekstein

除了時尚品牌大力推出手機殼產品，也有不少新興公司看到了手機殼成為時尚配飾這一趨勢，創立於2012 年的iPhoria ，就因為旗下的iPhone 手機殼火爆ins ，在ins #iPhoria 話題已經有了2.8 萬篇貼子，它家的手機殼突破了國家的限制，在包括日本、美國、墨西哥等35 個國家發售。

不同的手機殼給人的印像是不同的，皮質手機殼會讓人聯想起輕奢、低調，皮質雙開型則會讓人聯想到商務範，至於造型各異的搞怪設計，則會讓人聯想到時尚酷炫。而除了材質、形狀等，在手機殼上刻字，也可以被聯想為一種符號化的表達方式。

有不少新興公司看到了手機殼成為時尚配飾這一趨勢（instagram@iPhoria）

在手機上刻上「暴富」會被聯想為這是你的夢想、刻上《隱秘的角落》同名梗「一起去爬山」、「我還有希望嗎」代表著你對劇集的認可以及對劇中梗的調侃態度。

時尚品牌推出的皮質設計系列，則會讓人聯想起該品牌的品牌文化，它的設計、品牌加持已經形成了某種社交隔離，1 萬塊的手機殼和10 塊的手機殼價值和意義都不一樣了，儘管很多時候這種隔離是通過logo 展示的，但它依然存在。

人們會通過服裝、鞋子等時尚產品塑造個人形象、乃至人設，而時尚產品正是人們最常用的工具之一，手機殼也是一樣，不同設計、材質、乃至品牌都能夠用來塑造個人形象。

手機殼和「女人的包、男人的球鞋」一樣，都是時尚產品（instagram@iPhoria）

手機殼和「女人的手袋、男人的球鞋」一樣，都是時尚產品，除了實用意義外，它們還有著某種炫耀乃至標榜意義。技術的進化也許能讓手機摔不碎，但只要手機殼作為時尚產品的意義還在，我們就離不開它。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：你永遠也離不開手機殼】