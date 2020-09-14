華為終於要面對美國政府在 9 月 15 日正式實施的終極貿易禁令，無法採購或使用任何應用到美國技術或軟件作為基礎的產品。到底 Huawei 會如何面對這個可能令手機業務毀於一旦的禁令，現時又有那些型號可以繼續從 Google 得到 Android 更新？

隨著美國商務部對華為的最新禁令將會在 9 月 15 日正式執行，不少跨國企業已經先後宣布，將會在日期後正式終止與 Huawei 的商務往來，意味著華為將不可能採購包括處理器、屏幕、數據機甚至發射站零件等，各種流動業務上必須的元件。

👇👇👇 華為應對美國終極禁令 6 大發展 👇👇👇

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簡單而言，華為在禁令實施之後，只能處於一個非常被動的狀態。現時華為已經與各供應商合作，在 9 月 15 日前囤積足夠的處理器等必須的零件，但據市場估計，華為的庫存大約只足夠一年的營運，所以廠方必須在這一年內找到應對禁令的方法。

雖然有意見認為，華為可以嘗試以 40nm 製程生產的處理器繼續在市場上作競爭，先不考慮到底是否仍有生產商可以為華為製作處理器，就算單單以中國國內市場考慮，華為的競爭對手小米及 vivo 等將可以繼續使用最新的 5nm 製程處理器，可見華為就算轉用 40nm 處理器，依然不是一個可行方案。

👇👇👇 可繼續更新 Android 的華為手機型號 👇👇👇

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至於現有型號方面，本來已經支援 Google Android 的華為手機，將可以繼續獲得 Google 方面的更新，Google 會為 Android 產品提供出廠後 3 年的保安更新，而在更新期屆滿後，用戶依然可以繼續正常使用 Android 系統，Gmail、Google Maps 等服務，大家毋須太過擔心。

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華為自從 2019 年 5 月受美國禁令影響，無法再在旗下手機安裝 Google Apps 及相關服務。美國政府在今年 5 月再度延長並收緊有關禁令，到底對於現時正在使用華為手機的朋友，及準備入手華為手機的朋友有什麼影響？想知詳情，即睇完整文章：華為手機點算好？Google Android禁令大限將至 用家必睇8大疑問

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【華為鴻蒙2.0系統】在美國制裁的陰影底下，華為仍然未有放棄未來的新產品研發，在今日（9 月 10 日）就在中國內地召開了一年一度的開發者大會，並在會上宣布自家的鴻蒙 OS 正式推出 2.0 版本、亦即是 HarmonyOS 2.0。想知道更多關於 HarmonyOS 2.0 的資訊，即收睇完整文章：華為發表鴻蒙2.0系統 完全開源、多機協同操作 手機2021有得用