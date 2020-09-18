Sony新一代遊戲機PS5終於開始訂購，香港地區除了GAME店再現排隊黨，網上預訂更是5分鐘內秒殺，隨即炒價滿天飛，炒價升至近萬元，好多玩家都搶不到。買不到的朋友先別失望，事關翻查紀錄，過往6大主機推出時，他們的首批貨通常都出問題，本文就和大家一起回顧這些經典事件。

說到遊戲機的首批貨故障事件，相信最多機迷記得的一定是XBOX360「三紅」，但其實翻查資料不論Sony、任天堂還是微軟，近十年出的主機首批貨都總有問題，玩家可說是早買早受氣……以下盤點了6部主機的經典故障事件，大家曾經中過伏嗎？

PS5今天(18日)在香港開放預訂反應熱烈，但搶不到首批貨的朋友也不必太失望，因為歷史告訴大家首批遊戲機通常都會出事，且看PS5會否例外。

點圖看6大遊戲機首批故障事件👇👇👇

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