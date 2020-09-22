Apple產品「高中低」三線玩轉性價比　旗艦外觀功能縮水感覺更抵

如何在一條產品線上，去維持多個不同價位段的產品，已經成為當下蘋果需要解決的棘手問題。 早幾年，蘋果還不用考慮很多，每年固定一款iPhone，一款iPad，等於是說由蘋果來給用戶做選擇，拿出當時最好的產品。 現在不一樣了，iPhone早已脫離「單機打天下」的時代，從每年一款變成兩款，然後變成三款，在即將到來的iPhone 12上，可能還要增至四款，它們都將有著不同的配置組合，面向不同的用戶群體。

iPad 也是類似，最開始只是加入mini，然後是靠Pro 進軍專業級市場，以及面向教育用戶群推出入門款iPad，到了去年，又重新復活了Air 和mini 系列，現在也有了四個價位段的產品。

最後是Apple Watch，經過了秋季發布會這輪更新後，「SE」這樣的中間型號也加入到蘋果手錶的陣容中，而不再只是一年一款Series 系列的迭代節奏。

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至此，在iPhone、iPad和Apple Watch這三大產品線上，蘋果都已經開始維持「高中低」三條，甚至是三條以上，有著不同命名，以及不同價位的產品。選擇權也重新交回到用戶手中，如何讓一部分專人獲得最頂級的體驗，但同時又能擴展產品的整體受眾，並控制在合理價格之下？

我們可以從剛發布的iPad Air 4 以及Apple Watch SE 中，看出一些端倪。

本次蘋果將諸多iPad Pro獨有的特性，都下放給了 iPad Air 4。最直觀的，莫過於是四等邊寬的全面屏形態，這使得iPad Air 4 擁有了和iPad Pro 幾乎一致的外觀、尺寸和重量。你甚至還能看到，iPad Air 4 比iPhone 12 搶先一步，用上了今年最新的A14 芯片。

另外，像二代Apple Pencil 和觸控板妙控鍵盤，這些曾經只能在iPad Pro 上使用的配件，以及USB-C、WiFi 6 等接口、網絡連接特性等，現在也都變成了Air 系列可用。

其實兩者拉開差距的地方仍有不少，比如說iPad Air 4 不支持ProMotion 自適應刷新率技術，沒有四向揚聲器，沒有Face ID，複雜的後置多攝模組也改用單攝，這些賣點仍然是Pro 版獨享的部分。但靠著4799 元的起步價，網羅了諸多旗艦特徵的iPad Air 4，已經足以讓很多人興奮一段時間。

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再來看看Apple Watch SE，它使用了和Apple Watch Series 6同樣的外觀設計和屏幕形態，卻只搭載了比6代次一檔的S5芯片，同時砍掉了全天候顯示技術，以及血氧、電極式心率兩顆傳感器。

這意味著，Apple Watch SE 不會擁有兩項關鍵的健康檢測功能：血氧和ECG 心電圖，它們仍然是Series 6 這樣的旗艦款「專屬」，也不至於讓去年購買了Series 5 的前代用戶有所不滿。

但像加速感應器、全天候高度計等功能，SE 依舊很齊全，更別說它那比Series 6 低三分之一的起步價，也令它足以取代年邁的Series 3，成為新的爆款手錶。

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從這兩款新品的配置以及定位，你不難看到，蘋果其實是將iPhone XR、iPhone 11 的「平價產品」策略，沿用到了iPad 和Apple Watch 產品線上。這就相當於為兩者的旗艦款，分別做了一次「減法」。

誠然，類似的減配操作，然後分割出多個不同版本，在當下的手機市場已是十分常見，但像蘋果這樣，能夠在一個合理價格下，提供完全不輸於同檔旗艦的產品，反而讓人們覺得有些反常識。

當年的iPhone XR、iPhone 11 也是很典型的例子，一方面，它確實擁有和更高端系列類似的特性，比如都有Face ID，都用上了最新的A 系芯片，也都有全面屏設計，核心差異並不大。但另一方面，從攝像頭組合、機身工藝和屏幕素質等角度看，你也很清楚，它們不會是一個定位的產物。

為什麼蘋果會這麼做？其一，這和蘋果追求的一致性軟件體驗有關。

芯片性能和特性保持一致或基本相當，就能確保設備體驗的一致性（Apple官網截圖）

不知道你是否有發現，不管是高配、中配還是低配的iPhone、iPad 和Apple Watch 設備，蘋果都會傾向於讓它們用上和旗艦同檔次的A 系、S 系芯片，或者說僅僅次一檔，來確保各設備都能獲得對等的iOS 系統體驗，保持一致性。

這裡又得強調A 系芯片在蘋果設備中的重要作用了：它本身就有著優秀的製程工藝和性能，哪怕是一顆1-2 年前的芯片，放在中低端市場，依舊能玩得風生水起，而配套的協處理器和AI 引擎，更是能提供諸多算法和神經網絡技術支持。

所以你看，就算iPhone SE 使用了和iPhone 8 一樣的單攝像頭，但在A13 的幫助下，它就能獲得人像模式拍照功能，並暢玩最新的手機遊戲。同樣的，本次用上A12 芯片的第八代iPad，在第二代神經網絡引擎的支持下，也實現了備忘錄app 裡的手寫文字識別功能。

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在這樣的思路下，性能，反而成了iPhone、iPad 等設備最不需要關心的部分了，因為不管你選擇哪個檔位的設備，近兩代的A 系芯片都會確保它們的穩定性，並流暢運行同期最新版本的iOS、iPadOS 等系統。

真正用於拉開蘋果「平價產品」和旗艦設備差距的，反而是像結構工藝，屏幕素質，或是攝像頭、傳感器等次要元器件上。

這就涉及到第二點，蘋果在做減法時，會優先保留哪些賣點。

外觀無疑是放在第一位的，本次iPad Air 4 或是Apple Watch SE 都使用了和旗艦產品相近的設計，甚至連屏幕尺寸都幾乎一樣，而iPhone 11、XR 之於同期的11 Pro、 XS 等系列，也都在設計語言上進行了統一。

讓中低端價產品「蹭」旗艦外觀，其實是有好處的，很多用戶看完圖片或上手真機後，便會很自然地將「旗艦款」作為參照物，間接提升了產品的形象。

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近兩年，蘋果也喜歡在iPhone 11、iPhone XR等產品中輸出這樣的「錯覺」：在最容易被用戶感知的部分（外觀、性能）做到最好，並淡化那些不容易被感知的部分，最後配上合理的價格，藉此營造出產品「性價比很高」的感知。

如今，這樣的「錯覺」也在iPad Air 4 和Apple Watch SE 上有所體現，靠的也是我們對iPad Pro 以及Apple Watch Series 6 的感知。

你也可以把它看作是一種「錨定效應」，就像是你聽到了很多iPad Pro的優點，並以它的價格作為參照物，現在突然有人跟你說，你只需一半左右的價格，就能獲得一個跟它差不多的設備，那麼你自然也會滿意這個結果。

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那麼，哪些賣點才屬於「感知不強」的部分？仍然以iPad Air 4 為例，對比iPad Pro，它少了四揚聲器，少了自適應刷新率，也沒有激光雷達掃描等元件。嚴格意義上說，它們都屬於大部分人用不到的「甜點級功能」，並非必需。

在這點上，蘋果確實是能減則減，能砍就砍，要不就是只維持在基本水準，能用即可（三攝變單攝，四揚聲變雙揚聲）。

但也因為這種「縮水」太不起眼，很多人不翻看官網配置表，其實都不怎麼會察覺到，反而會出於定價，以及它們的「旗艦外觀」，認為「平價產品」更划算，更有入手的價值。

一旦用戶們都抱有這樣的想法，蘋果的目的就達到了，隨之而來的結果就是—— 蘋果的「平價產品」們，均會成為各條產品線中賣得最好，也最受歡迎的設備。過往的iPhone 11、iPhone XR，以及更早的Apple Watch Series 3和iPad Air等，皆是如此。

哪怕它們並不是大家心目中，配置、做工和用料最好的設備，但對消費者來說，平價產品所提供的功能已經相當足夠，所謂的蘋果的「性價比」，也正是體現在這裡。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：蘋果是怎麼玩轉「性價比」的？】