iOS 14 更新搶先在 iPhone 12 Pro Max 發布之前正式推出，除了 iPhone 11、iPhone SE 等近期型號可以升級外，就連 5 年前的 iPhone 6S 都依然支援。到底舊型號應唔應該升級 iOS 14？即睇 iOS 14 跟舊版本 iOS 在 5 個項目的速度比較。

iOS 14 可謂近年最佛心的 iPhone 系統更新，Apple 竟然為已經有 5 年歷史的 iPhone 6S 系列繼續提供升級支援，意味著各位 6S 用戶又可以頂多一年！不過，配備 Apple A9 處理器的 iPhone 6S，升級 iOS 14 到底會否更加順暢？YouTube 頻道 iAppleBytes 就特別找來分別以 iOS 10.3.3、iOS 11.4.1、iOS 12.1、iOS 13.7 及已經升級最新 iOS 14 的 iPhone 6S 作比較，看看多個項目中，各版本的速度表現如何。

👇👇👇 iOS 14 與舊版本 iOS 開機速度比較 👇👇👇

👇👇👇 iOS 14 與舊版本 iOS 開啟 Safari 速度比較 👇👇👇

👇👇👇 iOS 14 與舊版本 iOS 相機對焦速度比較 👇👇👇

👇👇👇 iOS 14 與舊版本 iOS 開啟 Apple Maps 速度比較 👇👇👇

👇👇👇 iOS 14 與舊版本 iOS 開啟 Instagram 速度比較 👇👇👇

其實 iAppleBytes 的對比並不止上列的 5 項比較，不過記者揀選當中比較常用的功能，以及對比比較明顯的結果，供各位參考，有興趣的朋友可以在最底的影片中收看完整的比較。當中部份的比較方式並不太過準確，例如在相機的部份，有關測試無法保證測試的 iPhone 鏡頭是在完整遮蓋的情況下進行對焦，而且對焦近距離的物件本身亦無法顯示對焦的準繩度，所以有關結果，大家可以僅作為一個參考。

iAppleBytes 最後亦附上以跑分軟件對各 iOS 版本的 iPhone 6S 進行測試，大家有興趣亦可以研究一下。

👇👇👇 iOS 14 與舊版本 iOS 跑分比較 👇👇👇

同場加映：👇 iOS 14 要升級的10個理由：Widgets、翻譯、還有…👇

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iOS 14 搶先在 iPhone 12 正式推出之前，已經正式提供升級。各位 iPhone 用戶在升級之前，想知道 iOS 14 的各種最新功能？即睇完整文章：iOS 14更新即日上線 一文睇新iPhone介面設計、必學26個隱藏功能