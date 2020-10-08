【Nokia 2.4 平價上市】目前被 HMD Global 執掌的 Nokia，近年明顯更專注於平價機的開發，盛傳的 9.3 未等到，更入門定位的 Nokia 2.4、3.4 就緊隨 Nokia 8.3 之後來到香港，其中的 Nokia 2.4 更是以超低價位上市，＄1000 多一點就有交易！

Nokia 官方找來電影公司合作，在新一集《007 No Time to Die》中讓新舊兩任 007 都使用 Nokia 手機，其中一部就是 Nokia 2.4，而雖然電影延至 2021 年上映，但手機還是如期在香港上市了（圖 Nokia）

Nokia 2.4 平價之餘夠實用？8 大主要賣點檢閱

Nokia 2.4 的香港上市售價僅為＄1098，在今年的 Android 手機而言已經算是極盡平價的一款，於規格上當然會有一定妥協；但 Nokia 2.4 設計未至於太低階，且有著幾個賣點，雖未至於強勁，但也為這部平價手機保持一定實用性👇👇👇

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Nokia 2.4 售價及上市資料

Nokia 2.4 將會在 10 月 9 日 正式在香港上市，定價為＄1,098，在香港暫時只會推出「暮紫色」一種機身顏色👇👇👇

雖然效能一般，但就勝在夠平價，而且採用的是 Android One 系統，其實亦即是接近原生 Android 的介面，沒有特別花巧設計，喜歡「乾淨」操作體驗的用戶相信會感興趣。

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