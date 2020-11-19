【一田購物優惠日2020】半年一度的一田購物優惠日，今次因為 30 週年更連續舉行兩周。如果早前一田網店率先優惠搶不到抵玩產品，那在 11 月 25 日至 12 月 8 日舉行的一田購物優惠日就更不要錯過，特別是 26 號開售的多款電視，折扣高達 1 折，精選產品可點下圖放大了解。

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資料來源：一田

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PS5香港終於今日（11月19日）正式推出，不過全球缺貨機迷想入手並不容易。最近香港PlayStation終於公布將會在11月內再推出次輪預訂，而且今次預訂因疫情關係，只會限定於網店發售。今次《香港01》科技玩物記者就以上次成功預訂的經驗，與大家分享成功搶購心得。

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