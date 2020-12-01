iPhone 12 起，Apple連Lightning 有線 Earpods 也不送了！想聽歌？AirPods Pro以外還有甚麼選擇？《香港01》科技玩物記者有心水推介，即睇6款各品牌最新型號全無線／真無線藍牙耳機，各產品各有所長，總有一款合你用。

雖說iPhone用家配AirPods Pro能獲得最平均且出色的音色和功能，但市面仍有很多備有不同性能的全無線True Wireless Earphone，而且有一些特殊功能，是AirPods Pro沒有的。

3位數價錢玩主動降噪（ANC）．大電量當尿袋．即睇6款多功能真無線藍牙耳機😍

FENDER TOUR耳機有咩好？有開箱試玩文呀👇

Fender TOUR 全無線藍牙耳機 IEM貼耳設計 虛榮感外5個入手理由

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中國海貝新作Hiby R3 Pro Saber 音樂播放器DAP，它改用新解碼晶片，更為動畫歌曲特別調音。

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【Sony MW-ZX507】Sony Walkman 40週年，除了外表像部隨身聽的紀念版DAP，還有這部主階版Sony MW-ZX500，送上試玩report。

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A&futura SE200 旗艦級DAP音樂播放器特別之處是1機內置AKM AK4499EQ / ESS ES9068AS (2粒)這兩組不同品牌、不同風味的DAC音樂處理晶片！

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