臨近聖誕節，想跟朋友交換禮物，卻只$100 Budget，到底可以買到什麼實用又抵買的禮物？《香港01》科技玩物記者早前去到DONKI、IKEA、LOG-ON 等銅鑼灣分店搜羅$100以內的數碼周邊產品，想不到竟然會找到《鬼滅之刃》的「CABLE BITE」！

👇👇40件$100之內的數碼周邊產品👇👇

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如果你的朋友是鬼滅迷，不如投其所好送他最喜愛的角色咬他的手機吧！日本萬代與 DREAMS 合作的超人氣的手機配件商品「CABLE BITE」，之前早就出過《鬼滅之刃》13款角色的手機充電線保護套。👇👇想知襧豆子的咬咬造型？快點看看吧！👇👇

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同場加映：DONKI/LOG-ON 角落生物聲控公仔/Kakao滑鼠 33件辦公室數碼小物推介

《香港01》科技玩物記者日前走勻DONKI和LOG-ON，蒐羅50件數碼可愛小物，有暖手蛋、充電器、滑鼠、香薰機等實用玩意，放係辦公室又得，送禮自用都得！記者覺得最可愛莫過於角落生物的聲控震動公仔，感覺只是望著他都覺得很治癒~ 不知道你會想買哪一樣呢？

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以上只是部分貨品！想知更多？請觀看完整全文：DONKI/LOG-ON 角落生物聲控公仔/Kakao滑鼠 33件辦公室小物推介

同場加映：DONKI/LOG-ON 12件手機電腦清潔工具 清潔劑/抗菌Mon貼自保必買

清潔電腦、手機時，要特別留意每個角落和縫隙。《香港01》科技玩物記者早前於DONKI、LOG-ON，搜集出12件電腦、手機的專用清潔工具，功效強勁而且價格合理，值得推薦！

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