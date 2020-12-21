MeWe｜Facebook玩到今時今日，好似有點走下坡的趨勢，多次爆出洩露用家資料的問題，多個用家喜歡的設計又被修改，令不少用家都開始棄用。而 MeWe 突然間成為網民討論和轉會的平台，到底 MeWe 有什麼吸引力呢？甚至有網民認為可以完全取代 Facebook。

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