消委會電暖氈／電熱氈效能及安全評測｜天文台料相關強烈寒潮於周三（30日）開始影響本港，除夕（周四）更只有攝氏7度！電熱氈可以暖床溫被窩，耗電量不高更比電暖爐節能，是很多人冬季保暖之選。要是你還未入手，消委會做過的電暖氈／電熱氈測試，或可指引你如何選購安全又效能可觀的電熱氈。

電熱氈相較電暖爐慳電，可以暖床讓人安心及舒適地睡一覺，但產品的安全程度不容忽視。消委會過去測試了13款電熱氈安全及效能表現，多達9款未能通過安全測試。這些型號部份仍流行市面，個別的熱力分布不均，保暖效果遜色；若然整晚使用，樣本之間耗電量相差可逾一倍！即睇：

👇👇👇消委會電暖氈／電熱氈13款評測結果！點圖放大睇電暖氈／電熱氈13款各項評分表現！👇👇👇

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消委會是次電暖氈／電熱氈13款測試發現除了Beurer UB53在全部安全要求達標外，其他樣本各有不足，例如兩款結構或絕緣未如理想、4款溫度升幅高於標準、5款於非正常操作時過熱等等。即睇仔細分析：

👇👇👇消委會電暖氈／電熱氈13款評測結論！點圖放大睇電暖氈／電熱氈13款安全及效能評分表現拆解！👇👇👇

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13款中有9款未能通過所有安全測試項目，機電工程署表示即使部份樣本未符合標準要求，但在正常使用下，對使用者應不會構成安全問題。進一步了使用方便度評分、廠商意見、選擇指南另見資料來源：網上《選擇》月刊

消委會是次評測中部份長青電熱氈型號於2021年仍然有售，但亦有部份於近年逐漸斷市或有新品代替。具有多款更新版／強化版的產品線，順便作一次簡單網店報價：

👇👇👇消委會高評分電暖氈品牌，2021年現存機款連網店報價👇👇👇

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同場加映👍：消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士12招

用電暖氈最怕過熱而燙傷皮膚甚至起火，但即使你已入手了安全指數不高的產品，也不用太擔心，據機電工程署指，在正常使用下，對使用者應不會構成安全問題。

消委會過去測試了13款電熱氈安全及效能表現，多達9款未能通過安全測試。消委會還教了12招電暖氈安全使用貼士，大家要留意，有一件事千萬不能做，否則隨時燒毀。（香港01美術部製圖）

對如何謂「正常使用」，消委會也有明確指引，跟着12招電暖氈安全使用貼士做正確地使用電暖氈即可保障安全。有一件事千萬不能做，否則隨時燒毀。即睇：

👇👇👇消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士！點圖放大睇電暖氈／電熱氈安全操作12招必識注意點！兩類人士不宜使用！👇👇👇

以上只講了頭5招電暖氈安全使用方式！想了解不建議邊類人士使用電暖氈？請繼續瀏覽完整全文：寒流殺到除夕得7度？消委會12招電暖氈安全貼士做錯一步隨時燒燬

同場再加映👍：消委會15款電熱水煲評測

天氣驟降，喝一杯正冒煙的熱水，可能比拿住暖蛋更能取暖、保溫。電熱水煲看似家庭普通電器，不用太考究品牌、型號，但原來買錯的話會令電費倍升，隨時比冷氣費還貴。

電熱水煲看似家庭普通電器，不用太考究品牌、型號，但原來買錯的話會令電費倍升，隨時比冷氣費還貴。（香港01美術部製圖）

消委會曾測試 15 款電熱水煲，當中也有不少達 5 星評分，而筆者也找來 3 款較新型號具大家參考。

👇👇👇消委會15款電熱水煲評測結果！附2021年款式推薦！👇👇👇

以上只展示了6款評分！想睇埋其餘電熱水煲分數、2021年新型號、買錯電費隨時貴過冷氣原因及7大使用貼士？請瀏覽完整全文👉👉👉消委會15款電熱水煲評測 買錯電費隨時貴過冷氣 附7大使用貼士