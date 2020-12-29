消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士12招｜天文台指，強烈寒潮料於周三（30日）襲港，除夕當日（31日）市區最低氣溫將跌至攝氏7度。電暖氈暖床讓人安心及舒適地睡一覺，但產品安全程度不容忽視。消委會數年前測試了13款電熱氈安全及效能表現，多達9款未能通過安全測試。消委會還教了12招電暖氈安全使用貼士，大家要留意，有一件事千萬不能做，否則隨時燒毀。

天文台九天天氣預報（天文台網頁）

天文台料受強烈寒潮影響，今年最後兩日顯著降溫。至除夕當日，早上料達嚴寒水平，市區最低氣溫只有7度。也許很多市民面對如此嚴寒，都覺得是時候入手電熱氈了。電熱氈可以暖床溫被窩，耗電量不高更比電暖爐節能，是不少人冬季保暖之選。

只是用電暖氈最怕過熱而燙傷皮膚甚至起火，但即使你已入手了安全指數不高的產品，也不用太擔心，據機電工程署指，在正常使用下，對使用者應不會構成安全問題。對如何謂「正常使用」，消委會也有明確指引，跟着做正確地使用電暖氈即可保障安全。即睇：

👇👇👇消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士！點圖放大睇電暖氈／電熱氈安全操作12招必識注意點！兩類人士不宜使用！👇👇👇

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消委會過去一次的電暖氈／電熱氈測試發現，13款樣本除「Beurer UB53」在全部安全要求達標外，其他樣本各有不足。

要是你家中還未擁有電暖氈，消委會做過的電暖氈／電熱氈測試或可指引你如何選購安全又效能可觀的電熱氈產品。（香港01美術部製圖）

當中有9款電暖氈更未能通過安全測試，有問題如下：兩款結構或絕緣未如理想、4款溫度升幅高於標準、5款於非正常操作時過熱等等。即睇：

👇👇👇【相關圖輯】消委會電暖氈／電熱氈13款評測結果！點圖放大睇電暖氈／電熱氈13款安全評分表現！👇👇👇

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資料來源：網上《選擇》月刊

同場加映👍：電熱水煲致癌／金屬味之謎

坊間有傳聞指，飲翻煲水會致癌，究竟是否真確？很多人其實都沒有答案。

（香港01美術部製圖）

消委會早前就測驗多款不鏽鋼電熱水煲，並出點出「金屬味」的原因，以及解答翻煲水致癌的疑問。下文會為大家整理有關資料。

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