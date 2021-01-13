Sony 35mm F1.4 G Master實測試拍！實用焦距、高質超輕巧鏡身，必成攝迷愛鏡！去年已有傳Sony將會推出全新35mm G Master大師鏡，果然就在今日官方正式公布。新鏡頭早前記者已經試玩過一天，發現無論影像質素、輕便程度都比想像中更好！值得Sony攝迷留意。

35mm焦距的定焦鏡，Sony A系列E Mount都已經有不少選擇，可是今次推出Sony 35mm F1.4 G Master無論使用感以及影像質素都有著十分出眾的賣點。記者先為大家盤點新鏡頭的5個值買理由／新功能，以及接近焦距的鏡頭規格比拼和新鏡頭試拍相片。

Sony 35mm F1.4 G Master新定焦鏡，最合適拍攝風景式人像照片。（林勇攝）

👇👇即睇Sony 35mm F1.4 G Master的5個賣點，以及新鏡試拍相片樣本👇👇

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