台灣亞果元素尿袋生產之磁吸尿袋GRAVITY CS5無故爆炸，令一名29歲台灣女性臉部燒傷毀容。廠方緊急召回同款磁吸行動電源。該型號尿袋香港有兩個方法買到，持有相同款式的香港用家，建議馬上停用，並聯絡台灣廠商回收。



恐怖！充電中尿袋爆炸事主毀容

一名於台北桃園市工作的29歲女士，原本正在電腦檯前工作，並將手機接駁到亞果元素（ADAM）磁吸無線尿袋，擺於胸前keyboard左右位置充電。豈料電池突然爆炸起火，電池本身當然燒至焦黑，事主白恤衫也燒到變黑，更嚴重是臉部燒燙傷毀容。事主自行出院後於Thread分享自己「死裡逃生」後的感想指：「事情就發生在2/21的下午16:00左右，我一如往常的在打資料，突然我眼前一片黑，我的磁吸行動充在我胸前炸開，我睫毛/頭髮/左半邊臉頰眼皮全部燒傷，所幸沒有釀成重大災情」

事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 圖片

台灣亞果元素尿袋爆炸急召回GRAVITY CS5｜香港無賣．官店已下架（事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 影片截圖）

台灣亞果元素尿袋爆炸急召回GRAVITY CS5｜香港無賣．官店已下架（事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 影片截圖）

台灣亞果元素尿袋爆炸急召回GRAVITY CS5｜香港無賣．官店已下架（事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 圖片）

廠商：立即停用GRAVITY CS5／CS10磁吸尿袋

亞果元素於2月23日發表聲明，將進一步釐清事故原因，指涉事型號電池已在2024年7月售罄並停止供貨，宣布即時回收序號尾數為「A／BA／BB」的「GRAVITY CS5／CS10行動電源」，呼籲建議消費者即時暫停產品，並將同型電池交回門市或官方維修中心，並將提供另外款式的免費新品替換。

廠商：立即停用GRAVITY CS5／CS10

廠商：立即停用GRAVITY CS5／CS10

香港無代理．唯兩個門路買到

記者發現該品牌於香港並無代理，不過台灣官方網店只要購物滿$350港元即可免運費直寄香港，而唯該型號如今已完全下架，資訊消除無法搜尋。另外在旋轉拍賣網有零星賣家以水貨／代購貨形式出售同款產哈，建議任何方式購買／持有該款行動電源的香港用家，應立即停用並聯絡廠方。

該品牌於香港並無代理，只有零星水貨／代購貨於拍賣網出現