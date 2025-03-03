知名Apple內部情報爆料人 Mark Gurman，最近升職成為彭博社消費者科技總編輯，他同時亦放出新料，指今個星期Apple將有新產品在網上開表，預計將分開兩次公開，包括：新款 M4 MacBook Air、新款 iPad Air 、新款入門級 iPad 。



Gurman 在爆料中表示，隨着 iPhone 16e 的發布和發布，Apple「果粉」的焦點將要移到 Mac 機及iPad身上。據報 M4 MacBook Air 預計於 3 月內發售。

M4 MacBook Air 想像圖

預料硬體效能將與M4 MacBook Pro 相近，而比起M4 版 MacBook Air ，可以來個小小的比較表：

M4 MacBook Air vs M3 MacBook Air

10-core CPU｜8-core CPU

最多 32GB RAM｜最多 24GB RAM

120GB/s 內建内存寬頻 vs 100GB/s 內建内存寬頻

共通：12MP 前置Web Cam鏡頭

其他傳聞中即將發表新機種

iPad Air 7或用M3／M4晶片

iPad Air 7 同樣迎來系列重大升級，新款 iPad Air 7將搭載 M3晶片，並且可能會有廉價版 Magic Keyboard 一併發售。但亦有情報指 Apple 將為新機提供一款封鎖部份效能的「閹割版」M4，提升 AI 運算能力，令新發表產品（包括iPhone 16e）都能支援 Apple Intelligence人工智能。

iPad Air 7或用M3 晶片

iPad 11：升級Wi-Fi 6E、改用A17 Pro

Apple 的入門級 iPad 也將迎來升級，iPad 11 將搭載 A17 Pro 晶片，效能等同 iPhone 15 Pro，令多工能處理，影像渲染能力更出色。另外，新機也將使用自研 C1 基頻晶片，提供 Wi-Fi 6E 令網速更快、更穩定，以及更好的 5G 連線。價格有機會維持 $2,799 起，加上支持 Apple Intelligence ，CP值極高。

iPad 11：升級Wi-Fi 6E、改用A17 Pro

新機賣幾錢？定襯減價買舊款MacBook

蘋果去年推出M3 MacBook Air，直接將 M2版的基本 RAM容量由 8GB 增加到 16GB，但價格並沒有改變，所以預計M4 MaBook Air 售價同樣會由HKD $8,999起。另外，亞馬遜目前正減價清 M3 MacBook Air，相當抵玩。