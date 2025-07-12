AV女優6月排名榜+番號｜永Fanza出道拿下第2．挑戰瀨戶環奈新霸權｜日本成人片商 S1 失去三上悠亞、河北彩伽似乎更希望多線發展、鬥心不大，最終捧出J罩杯新人瀨戶環奈，整個2025上半年排名榜幾乎都由她統治。對家MOODYZ 6月推出「25周年紀念新人」，宣傳口號暗串「千年一遇」的瀨戶環奈：「等1000年太久了，我們等了25年、終於遇上：純白彩永」她的出道作（番號：MIDA-210）奪得FANZA六月排名亞冠以及bookmate 6月影碟榜第4位，似乎有力挑機瀨戶環奈「新霸權」。



第4位｜MOODZY秘密武器專攻瀨戶環奈

純白彩永今年才 20 歲的現役女大生，身高1米65 H 罩杯上圍，所謂「橋唔怕夠、最緊要受」，純白彩永的顏值雖然不算極級美人，但總算斯文白淨又可愛，難怪其出道操作都是今年見慣見熟的：先穿衣拍寫真、再全裸解禁拍性感短片、最後正式出道與男優拍動作片的節奏。純白彩永 X 戶口：連結

純白彩永 X 相片｜@mashiro__sana

有網民表示買了純白的影片，雖然腮骨亦有點方正很包包臉，更懷疑她的身材是虛報，目測只有D至E左右，但贏在身型修長、表現清純可愛，亦明顯比瀨戶環奈更漂亮精緻，令網民期待她的後續發展。

純白彩永 X 相片｜@mashiro__sana

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2025年6月100大人氣AV女優榜👏

2025年6月100大人氣AV女優榜：76位至100位

2025年6月100大人氣AV女優榜：51位至75位

2025年6月100大人氣AV女優榜：26位至50位

2025年6月100大人氣AV女優榜：第1位至25位

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第8位｜宅女妹系小惡魔屬性：佐佐木 佐木（佐々木 さき）

AV界百貨應百客，現在問影迷那位「女優」最「你妹」，不少人都會選2023年出道的佐佐木佐木（佐々木 さき），精緻臉蛋加上大眼睛，長期紮雙馬尾髮型，身材嬌小纖細比例勻稱，而且帶有一點「小惡魔」屬性，是有點霸道任性那種妹妹。加上她是個超級宅女，在官方X上會share自己穿動漫tee，在《我推》有馬海報前自拍，又跟電競選手 Justin Wong 合照。這種貼地的感覺她的「妹系屬性」大大加分。佐佐木 佐木 X 戶口：連結

佐佐木 佐木 X ＠_Sasaki_Saki_ 相片

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佐佐木 佐木 X ＠_Sasaki_Saki_ 相片

佐佐木 佐木 X ＠_Sasaki_Saki_ 相片

自2024年中起佐佐木佐木正式受公司力捧，跟小野六花、石原希望、川越仁子（川越にこ）等人氣女優經成女團「ねこまんまっ!! from お月ちゃんのうた」，賣迷片之餘又靠顏值搞見面活動，大大力賺錢。從銷量榜上亦見投資有回報，佐佐木 紗希 在2025年上半已經3個月打入銷量榜Top 10，比如6月新作（番號：IPZZ-588）就上了第8位。

佐佐木 佐木 X ＠_Sasaki_Saki_ 相片

回帶睇：2025年5月100大人氣AV女優榜👏

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回帶睇：2025年3月100大人氣AV女優榜👏

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