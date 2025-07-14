WiFi 7 vs WiFi 6 路由器推薦選哪制式好｜家居串流娛樂多樣化、加上打機及Work From Home 需求，不少人已升級至 2.5Gbps 家居寬頻，既然更換家中WiFi Router （路由器）的時機…來…都…來了！不換白不換，非常建議趁 WiFi 7 Router 定價大眾化的時機，放棄中間過渡制式WiFi 6／6e，直接一步到位W至 WiFi 7 制式！來都來了，不要浪費你手機、電腦的上網能力！



來都來了，當然係換WiFi 7 Router

WiFi 7 比 WiFi 6 快得多，如使用相同的WiFi無線電配置，速度提升足足2.4倍。（相關報導：Wi-Fi 7 制式3大優勢）加上 WiFi 7 路由器的售價亦已大眾化、千幾蚊起已經有交易，2千起跳已經有大量不俗的選擇，以下是消委會最新的WiFi 路由器評比：

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TP-Link Deco BE65-5G一機玩埋5G寬頻

那如何才能最簡單無痛地升級至 WiFi 7 路由器系統呢？其實現時的Router 9成9安裝都很容易，開箱、駁電駁線、手機安裝個操作app，10分鐘就能架構好新網絡。記者最近就試用了一部「TP-Link Deco BE65-5G」WiFi 7 網狀路由器Mash Router。市面售價約$2,299

TP-Link Deco BE65-5G」WiFi 7 Mash Router｜市面售價約$2,299

TP-Link Deco BE65-5G」WiFi 7 Mash Router｜市面售價約$2,299

它更同時支援家居LAN線寬頻及5G SIM卡寬頻，不過留意無法同時兼用，必須reset主機一次，駁上SIM卡後，再重新用手機app設定家居無線網絡，不過過程很簡單。下圖是記者駁上中移動5G SIM後，在公司office試用的SPEEDTEST結果。

下圖是記者駁上中移動5G SIM後，在公司office試用的SPEEDTEST結果。

它同時支援家居LAN線寬頻及5G SIM卡寬頻

對應的TP Link DECO app 圖像介面很易明，簡單幾步就能設定好網絡。更可以控制那一部device有優先網絡使用資源，又或為兒女的指定device加設定長控制（限制使用量、時間或瀏覽內容），並提供1年免費的家居網絡防禦服務。

甚麼是網狀路由器Mash Router?

「TP-Link Deco BE65-5G」白色圓柱型設計也很漂亮，當成一個擺設融入家居。它更是一款Mash 網狀路由器，穿牆能力出眾，可以選購複數主機，在家中降立多個無線節點，形成一個覆蓋全屋的Wi-Fi網絡，一條光纖入屋已夠全家使用，尤其適合住2、3層村屋，需要用5G卡上網的朋友。

Wi-Fi 7 加入了 MLO 多頻聚合傳輸技術，首次可以同時讓裝置連接 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 三個頻段(圖 TP-Link)

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由平至貴｜其他推薦WiFi 7 路由器

小米Wi-Fi路由器｜米家有不同的數碼產品，適合預算有限或追求簡單設置的用戶。 然而，但如果想要更好的性及覆蓋範圍，就建議購買華碩或TP-Link這類專業廠家的產品。市面售價約$249

米Wi-Fi路由器｜市面售價約$249

MERCUSYS MR27BE BE3600｜MERCUSYS 路由器定位跟TP-Link相似，都是主打性價比和易用的入門機，具備160 MHz 頻道、4K-QAM、MLO 以及WiFi 7 提供的其他功能，超高CP值的定價，適合一般家庭使用。市面售價約$399

MERCUSYS MR27BE BE3600｜市面售價約$399

TP-Link Archer BE230 BE3600｜本身就專做平價機的TP-Link ，當中最便宜的Wi-Fi 7機種就是這部BE230，它提供高達3.6 Gbps 無線速率，能暢播放4K/8K 串流媒體及超快下載速度。 市面售價約$749

TP-Link Archer BE230 BE3600｜ 市面售價約$749

ASUS RT-BE58U｜一款支援Wi-Fi 7的雙頻無線路由器，提供3600 Mbps的超高速傳輸，並具備AiMesh擴充功能，可打造全屋無縫漫遊的網路環境。 它採用四核心處理器，並支援多重連接模式(MLO)，提供更穩定、更有效的資料傳輸。 此外，它還具備商業級的AiProtection Pro網路安全防護，以及一系列進階網路功能。市面售價約$1,000

ASUS RT-BE58U｜市面售價約$1,000

Netgear Nighthawk RS300｜三頻Wi-Fi 7路由器，提供2.5G網際網路連接，適合需要高速、低延遲網路的遊戲玩家和串流媒體用戶。 市面售價約$2,088

Netgear Nighthawk RS300｜市面售價約$2,088

TP-Link Archer BE800｜這是一款三頻Wi-Fi 7路由器，提供高達19Gbps的總無線速度，它擁有兩個10Gbps WAN/LAN接口，以及一個10Gbps SFP+光纖/RJ45接口。 市面售價約$3,000

TP-Link Archer BE800｜市面售價約$3,000

Asus RT-BE92U｜支援AiMesh技術，可與其他華碩路由器組成網狀網路，具備穿牆能力，且具有豐富的連接埠，適合高裝置密度環境。 市面售價約$3,599

熱門手機／平板／遊戲主機WiFi支援制式一覽

雖有一說：現階段多數家庭仍在用 1000Mbps 寬頻，且手機設備多數未支援 WiFi 7，升級 WiFi 6 路由器已經足夠。阿媽幫小學細仔買校服，都會預先買大幾碼，近年gadget規格也不斷升級，比如iPhone 16、小米13代起機款、以至PS5 Pro 都開始支援 WiFi 7，記者會建議你一步到位換 WiFi 7 Router。

熱門數碼產品支援WiFi制式一覽｜手機（AI助手製圖）

熱門數碼產品支援WiFi制式一覽｜平板電腦／手提電腦（AI助手製圖）

熱門數碼產品支援WiFi制式一覽｜遊戲主機（AI助手製圖）

手機：iPhone 15系列 WiFi 6／iPhone 16系列 WiFi 7／Galaxy S24 Ultra WiFi 7／

S24系列其他款式 WiFi 6／Galaxy S25全系列 WiFi 7／小米13/14系列及Mix Fold 3起 WiFi 7／華為Mate 60系列/Mate X3 WiFi 6E／Google Pixel 6a／7／7 Pro WiFi 6E



平板電腦：iPad Air 4/iPad 9/iPad Mini 6型號起 WiFi 6／iPad Pro (2022型號起) WiFi 6E／Xiaomi Pad 6 系列起 WiFi 6



手提電腦：MacBook Pro (2023型號起) WiFi 6E／MacBook Air (2024型號起) WiFi 6E／Mac mini/Mac Pro/Mac Studio (2023型號起) WiFi 6E



遊戲主機：PS5(初版及輕薄版) WiFi 6／PS5 Pro WiFi 7／Switch 2 WiFi 6／Steam Deck OLED WiFi 6E／Xbox Series X/S WiFi 5



記者建議：有買貴冇買錯

近兩年WiFi 7 路由器已經便宜了很多，加上它亦能下向兼容舊的手機／電腦；一部WiFi Router 最少用2、3年，記者會以「貴買平用」的想法去選購，付出較多的資金，買一部有將來性的router，那麼以後你更換新手機、電腦，就能夠即時解放新機的上網速度。另外考慮到有機會搬到未必有光纖入屋的地區，TP-Link Deco BE65-5G 是一個很百搭的選擇。

百貨應百客｜WiFi 6也有捧場客

絕非指 WiFi 6 路由器已經是過氣制式，也非一無是處，以相約價位購買的 WiFi 6 路由器，機身物料及硬件配備的規格都一定比同價位的WiF 7機款高級。如果你非常肯定未來幾年都不考慮更換新手機、電腦，仍有一定吸引力。