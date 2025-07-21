大陸萬能遙控器真係「萬能」？央視實測$70遙控器 竟可開學校大門

近日，內地央視曝光了一種在網購平台上熱銷的「萬能遙控器」，這種僅手掌大小、售價僅約人民幣 70 元（折合港幣約 75 至 80 元）的小裝置，號稱能打開幾乎所有住宅小區、學校、停車場的閘、電動門與卷閘門。央視的實測報導震驚了大批網民，這款「萬能」設備究竟真有那麼神奇？



根據電商平台數據顯示，市面上多款同類產品銷量超過萬件，其中一款更突破了 20 萬件的驚人數字。然而，當央視記者實地測試後，結果卻令人瞠目結舌。他們購買一款高銷量的遙控器，按照隨機附帶的使用說明，前往多個不同城市的小區、校園及無人停車場進行試驗，發現只需短短幾分鐘學習與操作，便能複製道閘系統的無線信號，成功打開一所小學的伸縮電動大門。

這一結果無疑引發了廣泛關注。原本設計用以保障人員與車輛出入安全的門禁系統，竟可被一個簡單裝置輕易破解。其背後的關鍵原因，源於大多數民用門禁設備仍採用早期的「固定碼」技術。這種方式簡單理解即是：每一把遙控器在出廠時即被賦予固定的識別碼與指令碼，只要設備辨識出匹配的碼值，便會開門放行。然而，這種系統完全無驗證來源，亦不具備任何加密保護，使其極易被複製。

資安專家進一步指出，這類固定碼技術實質上等同於無密碼的廣播訊號，傳輸過程中完全是明文，任何具備訊號掃描功能的裝置都可攔截並「學習」這些資訊。一旦學會指令，再透過萬能遙控器重播即可模擬開門指令。

令人擔憂的是，這些「萬能遙控器」目前仍在網絡上堂而皇之販售，且多為未標示品牌與認證的「三無產品」。根據法律專家的說法，此類遙控器本質上已屬於違法產品，無論是製造、販售、還是購買與使用，都有可能觸犯《中華人民共和國刑法》中有關「非法侵入計算機信息系統」、「擾亂社會秩序」等條款。一旦被用於惡意破壞、非法入侵、竊盜等行為，涉事者可能須負上刑事責任，甚至面臨監禁。

因此，不要以為這類在網上能輕易買到的產品，就是合法使用，光是購買就有機會犯法，不要因好奇心已購買。

資料來源：weibo@央視新聞