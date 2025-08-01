旺角發生奪命火警。本周四（31日）晚上11時13分旺角洗衣街一住宅疑風扇冒煙起火，引發火災導致3人、2貓死亡。近期連日高溫，不少家庭除了開冷氣，還會開電風扇加強送風消暑；長夜漫漫、全家入睡，如果本身已有「暗病」的風扇忽然爆發，後果真的不堪設想。所以，平時除了定時清潔保養風扇．小心安全擺位外，還有幾點必須要小心！一旦電風扇出現3種徵兆，請立即停用並盡快安排修理，以免引發起火意外。



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旺角奪命火｜住宅風扇疑起火 1老翁1男1男童2貓俱亡 1老婦不適｜香港01圖片（李家傑攝）

風扇安全你要識．6大要點必須記

1. 正確使用與安裝

重中之重要選購合格產品，只在值得相信的零售商處購買擁有安全認證（如CNS、UL、CE等）的電風扇，避免在網購不明來歷的廉價產品。到貨後亦應依說明書安裝，確保組裝及安裝方式正確，插頭與插座連接良好。絕不要自行改裝電線或插蘇；忌用萬能蘇，勿與大功率家電共用延長拖板。

風扇不建議使用拖板接駁 (資料圖片)

2. 定期檢查與保養

一般人只會清理扇葉及保護網上的灰塵，其實風扇內部一樣會積灰，阻礙馬達散熱，建議每月用吸塵器或濕布清潔（進行保養前要先拔除電源）。此外還要檢查電源線與插頭有無破損、老化、裸露，發現異常立即更換。

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3. 正確的用電習慣

第1點之所以呼籲大家不要網購不知名風扇，並不是歧視中國網購貨，而是不明來歷的產品，其摩打起初使用時可能無異樣，但長時間不間斷運轉後，會比大品牌產品的摩打更易過熱。不過就算是購買非常知名的品牌風扇，專家亦建議不要無間斷長開，並可選購有定時功能的款式，在入睡後自行關機。此外，長時間不用時可完全拔掉插頭：避免漏電短路。

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淘寶網截圖

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4. 避免危險環境

風扇必須擺放於通風位置，絕不可安置在密閉空間，避免熱氣積聚。更要遠離易燃物，風扇周圍勿堆放紙張、布料、塑膠袋等易燃物。此外，應該避開可能濕水的位置，防止漏電短路；長時間被陽光直曬亦會增加材料老化，提高起火風險。

風扇擺放位置宜通風，不可接近紙張、布料、塑膠袋等易燃物，及有機會弄濕電器的水源。（AI生成圖片）

5. 警覺異常現象．3種徵兆即停用

台灣電力公司臉書專頁「台電電力粉絲團」曾發文教學，點出用家必須小心，如電風扇出現「運轉不順」、「有異音、異味」、「過熱」等3情況應即時停用，並找合格師傅檢查修理。

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6. 家電壽命有限．建議每5年換新

家用電器壽命有限，建議超過5~8年的老舊風扇應評估汰換。 在啟動電風扇時，可細心觀察扇葉的轉動情形，如果扇葉轉動開始時緩慢、發出「之之聲」，又或是轉動頻率異常；關機時扇葉是突然停止而非緩慢停止，即代表摩打的軸承已經嚴重缺油，今時今日已很少師傅會修，不如汰舊換新開過一把。