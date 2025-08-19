HUAWEI Pura 80 Ultra／Pro港版旅拍評測｜演唱會拍攝神器再升級

HUAWEI Pura 80 Ultra／Pro港版深度評測｜華為HUAWEI Pura 80系列自發佈以來，便以其劃時代的影像科技與美學設計，迅速不少fans的焦點。記者將HUAWEI Pura 80 Ultra及HUAWEI Pura 80 Pro兩款旗艦機型入手實測長達兩週，足跡遍及曼谷的異域風情、拍攝香港動漫節眾coser的美態，以及演唱會現場的璀璨光影，全面驗證了這兩款新機的強悍拍攝性能。



今次一口氣詳盡實測HUAWEI Pura80 Ultra及 Pura80 Pro

設計美學與手感握持扎實

初次握持HUAWEI Pura 80系列，其手感之扎實令人印象深刻。機身設計融匯中西美學，以「釉色天成」的純色美學為基調，HUAWEI Pura 80 Ultra及HUAWEI Pura 80 Pro皆引入了耀目的風向標設計。特別是HUAWEI Pura 80 Pro的釉紅色，在光線下呈現出極致的質感與光澤，視覺效果極為搶眼，無疑是時尚潮流的風向標。HUAWEI Pura 80 Ultra更在釉色之上增添了金屬光澤，呈現鎏光金釉質感，配合XMAGE金標與鏡頭金環綴飾，彰顯其頂級旗艦的尊貴身份。

Pura80 Ultra手感非常扎實

Pura80 Pro機身size與Ultra完全一樣

性能表現穩定流暢

在核心性能方面，HUAWEI Pura 80系列搭載了強勁的處理器。經過安兔兔跑分實測，兩款機型均能輕鬆達到百萬左右的成績。雖然在極致性能方面或許未能突破業界頂峰，但這樣的表現足以確保日常使用、多任務處理以及大型遊戲的流暢運行，可謂中規中矩，穩定可靠。然而，HUAWEI Pura 80系列真正的亮點，並不在於跑分數字，而是其在拍攝性能上所展現出的業界頂級水準。

Antutu跑分可取得100萬分以上

打機調校高畫質都完全沒有壓力

影像實力超班！超大底雙長焦遠超想像

HUAWEI Pura 80系列，尤其是HUAWEI Pura 80 Ultra，在影像技術上實現了里程碑式的突破。

Pura 80 Ultra（左下） 超大底雙長焦拍攝質素

HUAWEI Pura 80 Ultra超大底雙長焦鏡頭的影像革命



HUAWEI Pura 80 Ultra首創的「超大底雙長焦鏡頭」是其最引人注目的創新。這項技術通過重構光學結構，將3.7倍中長焦鏡頭與9.4倍超長焦鏡頭雙光學焦段合一，並整合在一個單元中。這種「一鏡雙目」的設計，配合1/1.28吋超大底感光元件，帶來了更大的進光量，使得長焦畫質實現了全面飛躍。

在實際拍攝中，無論是在演唱會遠距離捕捉偶像的清晰面容，還是在動漫節上精準拍攝cosplayer的細膩妝容與服飾細節，HUAWEI Pura 80 Ultra都能展現出令人驚嘆的長焦拍攝能力。即使在10倍變焦下，人像依然精細漂亮，髮絲、眼神、服飾紋理清晰可見，遠超同級旗艦的表現。這項技術解決了智能手機攝影中長期存在的挑戰：如何在不犧牲便攜性的前提下，搭載高品質的光學變焦和多個焦距。HUAWEI通過移動棱鏡和微小光罩的智能切換，以及額外反射棱鏡的設計，在纖薄機身中實現了超長光學路徑，這無疑是移動影像領域的巨大飛躍。

HUAWEI通過移動棱鏡和微小光罩的智能切換，以及額外反射棱鏡的設計，在纖薄機身中實現了超長光學路徑，這無疑是移動影像領域的巨大飛躍。

HUAWEI Pura 80 Ultra 演唱會試拍👇👇

HUAWEI Pura 80 Ultra 演唱會試拍

HUAWEI Pura 80 Ultra 曼谷旅行試拍👇👇

HUAWEI Pura 80 Ultra 曼谷旅行試拍

HUAWEI Pura 80 Ultra 曼谷旅行試拍

HUAWEI Pura 80 Ultra 動漫節Cosplayer試拍👇👇

HUAWEI Pura 80 Ultra 動漫節Cosplayer試拍

HUAWEI Pura 80 Ultra 動漫節Cosplayer試拍

HUAWEI Pura 80 Ultra 動漫節Cosplayer試拍

1吋超高動態主鏡頭 突破流動影像界限



HUAWEI Pura 80 Ultra更搭載了1吋超高動態主鏡頭，其動態範圍較上一代提升15倍，高達16 EV。這意味著在極端光線條件下，無論是強光下的高光細節，還是暗部的陰影層次，都能得到精準還原。配合第八代ISP，HUAWEI Pura 80 Ultra實現了超高動態視頻錄製，在複雜光線場景下，成像明暗有致，層次感豐富，所見即所拍，帶來氛圍感十足的影像作品。

HUAWEI Pura 80 Pro 拍攝同樣表現出色

HUAWEI Pura 80 Pro同樣表現出色，搭載1吋RYYB超聚光鏡頭，確保在昏暗和夜間環境下，用戶仍能捕捉清晰、細緻的影像。其在長焦拍攝方面的表現，也遠超許多同級旗艦，足以滿足大部分用戶對高品質遠攝的需求。

HUAWEI Pura 80 Pro 試拍👇👇

HUAWEI Pura 80 Pro 試拍

HUAWEI Pura 80 Pro 試拍

HUAWEI Pura 80 Pro 試拍

HUAWEI Pura 80 Pro 試拍

超清晰屏幕與無憂續航

除了強悍的影像性能，HUAWEI Pura 80系列在其他方面也提供了頂級的旗艦體驗。兩款機型均搭載HUAWEI X-True Display，擁有高達3,000nit的峰值亮度，確保在任何環境光線下都能實現清晰通透的視覺效果。1-120Hz自適應刷新率則讓畫面絲滑流暢，提升了整體使用體驗。耐用性方面，HUAWEI Pura 80 Pro採用第二代崑崙玻璃，耐摔能力提升20倍。而HUAWEI Pura 80 Ultra則更進一步，採用第二代玄武鋼化崑崙玻璃，抗刮能力提升16倍，耐摔能力提升25倍，為用家供了堅固可靠的安心保障。

Pura 80系列 超清晰屏幕與無憂續航

續航方面，HUAWEI Pura 80 Ultra及HUAWEI Pura 80 Pro均內置5170mAh超大容量電池，並支援100W有線和80W無線HUAWEI SuperCharge超級快充，實現了快充與大容量電池的完美結合，確保用戶全天候無憂續航。

總結：影像旗艦的巔峰之作

經過兩週的深度實測，HUAWEI Pura 80系列無疑是華為在移動影像領域的又一里程碑式突破。HUAWEI Pura 80 Ultra其首創的超大底雙長焦鏡頭和1吋超高動態主鏡頭，將智能手機的遠攝能力和影像表現推向了新高度。而HUAWEI Pura 80 Pro亦以其出色的綜合性能和影像實力，在同級產品中脫穎而出，尤其以七千餘元的身價，堪稱是性價比甚高。