雖然已快8月中，節令上即將入秋，但炎熱天氣的溫度與電費帳單的金額依然高企不下、讓人頭疼不已！其實只要掌握正確的家電使用方法，既能活得更涼快、大幅減少電費支出，即來分享10個實用的家電節能妙招，幫您輕鬆省下20%以上的電費！

🌡️ 🌡️ 冷氣節能重點攻略 💰💰

第1招：溫度不必校最低．開大風速更有效

冷氣自然是夏天用電量最大的電器，消耗電費的多少，溫度設定是關鍵。有個秘技是，感到冷氣不足夠時，將風速開到最大，比校低溫度更快見效。有專家指，在香港冷氣機的合適溫度設定應在24°C 至26°C 之間，以達到舒適和節能的平衡。而冷氣只要多往下調一度，就會增加7%至10%的用電量。

第2招：善用睡眠模式超省電

晚上開啟睡眠模式是最容易被忽略的省電功能。當冷氣處於睡眠模式時，室內溫度達到設定溫度後，每運轉一小時會自動升高1度，運轉8小時內升高2度後停止運轉。冷氣機會讓壓縮機容易停機或低功率耗電，在你入睡後把溫度上調1至2度，避免在半夜太冷，而且每上升1度能省下6%電，這個功能不僅省電，還能防止感冒。

第3招：短暫外出不用關冷氣

外出時關冷氣是常識吧？但也要視乎究竟要出門多久。沒錯你是省了幾小時的電量，但其實重新開機時，將要消耗較多電力、加大功率去重新令到全屋涼快。若外出在一小時內，不關冷氣反而更省電。

第4招：定期清洗冷氣隔塵濾網

這是最容易執行卻經常被忽略的省電方法。若過濾網長時間未清潔，會造成冷氣越吹越不涼，為了達到設定溫度，壓縮機不斷運轉，大幅增加電力使用。一般空調過濾網一個月要檢查一次。

第5招：選對冷氣匹數很重要

不是噸數越小就越省電！若房間較大但選擇匹數較小的冷氣，會出現製冷溫度達不到設定溫度的情況，導致冷氣一直保持高功率狀態運轉，這樣不僅更耗電，也會大大縮減冷氣使用壽命。要根據房間面積選擇合適的冷氣匹數。

家電品牌實惠也曾分享，香港人比較常用的單位，冷氣機的匹數按室內面積（平方呎）的對照表：



面積（平方呎） 匹數

0 - 70 3/4

80 - 100 1

110 - 150 1½

160 - 200 2

210 - 250 2½

260 - 300 3



第6招：更換LED燈膽立即見效

LED燈膽比起傳統燈泡有壽命長、低耗電量的優點，用電量會下降至平常的四分之一。LED燈膽不會有大量紅外線與紫外線，不會因熱脹冷縮而爆炸。

慳電膽vsLED燈膽｜邊種燈膽最慳電？台電教一款能源效益多60%

第7招：拔掉不用的插頭

家中電器用品沒在使用卻一直插在電源上，這叫待機電力。根據消基會表示，待機電力仍會耗費10%-16%的電力。養成隨手拔插頭的習慣，積少成多也能省下不少電費。不過，有部份電器不建議時常拔插頭，更可能導致損壞，最終花錢換新家電就得不償失，詳細可看下面連結文章。

出門拔電器插頭慳電費？專家揭「可能花更多錢」 教正確省錢方法

第8招：雪櫃使用有技巧

定期清理雪櫃儲物，最好放置8分滿的食物冷藏效果最佳。另外，最好盡量減少開雪櫃門，因為開一次冰箱，壓縮機需要運轉十分鐘才能回到原本溫度。減少開關冰箱次數，就能降低耗電量。

減少開關冰箱次數，就能降低耗電量。

台電電力粉絲圖fb圖片

雪櫃幾多度先最適合？一溫度最保鮮又慳電 最忌成日開雪櫃門原因

第9招：電飯煲慳電有法

電飯煲所消化的電力被許多人所忽視，一般會在家煮飯的家庭，很自然每日都會使用一小時電飯煲，其用電量跟開1小時冷氣相同。但如果你家中本身有熱水壺，改用60度以上熱水煮飯，其中可以減少30%-40%煮飯時間，也能省下電力。另外，夏天有時都不想吃太熱的飯，煮好的飯不必長時間插電掣開保溫，可以等家人回家時再翻叮。

第10招：熱水瓶改用保溫瓶

夏天會減少喝熱水次數，而電熱水瓶需要一直用電加熱。將煮沸好的熱水放入保溫瓶，既方便又可節省電費。

電熱水壺慳電使用心得+選購貼士

配合保溫壺使用健康又環保

電熱水壺慳電｜5個使用心得+選購貼士｜消委會15款評測

💰 額外慳電加分小秘技

選購能源效益標籤1級電器

多種高用電量電器如雪櫃、冷氣、抽濕機等，應該選購取得能源效益標籤1級的產品（級數數字愈細愈好、1最佳、其次2）。

選購能源效益標籤1級電器

實施以上10招省電妙招，根據使用者實際經驗：

－冷氣部分可節省20-30%電費

－整體家電用電可減少15-25%

－每月電費帳單明顯下降



下次收到電費單時，你一定會為慳到的錢感動到哭出來！不過最後最後，請大家不要因為節電而太勉強，比於老人家太熱真的不要慳，開冷氣吧，否則中暑睇醫生也是錢，又傷身。